India Martínez recuerda entre lágrimas a su abuela fallecida: "No quería irse"

Nunca es fácil perder a un ser querido y la pandemia nos está haciendo vivir momento muy duros, sin poder acercarnos para despedir a los que más queremos. Aunque ella sí tuvo la oportunidad de despedirse, India Martínez aún se rompe al recordar a su abuela fallecida.

Ha sido en una entrevista en televisión donde la cantante ha hablado de cómo fue despedirse de su abuela Cati, fallecida en febrero de 2020 poco antes de que se iniciara el confinamiento por la crisis sanitaria provocada por el virus del COVID19.

"Es tan fuerte lo que se siente por una abuela... No quería irse, ella estaba tan pendiente de todo el mundo, era súper trabajadora y hasta que no vio a todos sus hijos juntos a los pies de su cama no se fue", ha contado la cantante entre lágrimas al ver imágenes de su abuela.

"Pude despedirme de ella y estar con ella en los últimos días. Mucha gente no ha podido hacerlo y me mata, qué dolor tan grande no poder despedirte de una persona que amas", ha dicho India Martínez que acudía al programa para sorprender a dos amigas. Al ver a la invitada tan afectada, Carlos Sobera no dudó en acercarse para consolar a la artista.

Para India Martínez su abuela era un eslabón muy importante de su familia y, por las imágenes que ha incluído Volverte a ver, podemos observar en los ojos de Cati la devoción que sentía por su nieta.

Homenaje en Instagram a su abuela Cati

Tras el fallecimiento de su abuela, India Martínez mostró su dolor en su cuenta de Instagram donde no dudó en escribir unas palabras de homenaje a la mujer que le había enseñado "el significado del Amor". Así se despedía la artista en sus redes sociales.

"Perdonad mi ausencia pero un trozo de mi corazón se ha ido con ella y aún me faltan las fuerzas para hablar sobre ello.. Gracias abuela por enseñarnos tantas cosas, entre tantas el significado del #Amor. Gracias por ese amor hacia los tuyos y los demás, amor de abuela, de madre, hermana... por ese amor y esa luz inagotable que desprenden tus ojitos aún estando ya cerrados..."

"Por tu fortaleza que es de otro planeta, por tu inteligencia y tu elegancia... hablo en presente porque sé que sigues entre nosotros, quizás en otra forma, en otra dimensión pero sabemos que estás ahí para seguir cuidándonos... Sigue sonriendo reina mía, siéntete feliz y tranquila, porque seguiremos unidos recordando todos estos momentos bonitos que hemos vivido junto a ti.. No te imaginas cuánto voy a echar de menos tus abrazos y tus besitos #DepAbuelaCati #TeAmo"