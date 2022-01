"¿Índigo está bien?": Evaluna sufre una caída en su sexto mes de embarazo

Sabemos lo difícil que fue para la artista venezolana Evaluna Montaner concebir el bebé, según informaron los médicos, debido a un problema hormonal que podía llegar a impedir que la pareja tuviese hijos biológicos.

Sin embargo, los milagros existen, y el 13 de octubre de 2021, la pareja se encargó de anunciar la buena noticia públicamente de la manera más original: mediante un videoclip donde todos se iban enterando de la gran noticia. Desde ese momento, los fans de la pareja han volcado toda su atención e implicación en el nuevo miembro de la familia que llegará próximamente.

Ahora, la artista venezolana, con 19.9 millones de seguidores en Instagram, ha compartido con todos sus fans que ha sufrido una caída. Y, además, lo ha hecho de manera muy visual: a través de un vídeo, donde se puede ver al cantante, compositor y músico colombiano curándole una herida localizada en la rodilla derecha. ¿En el pie de foto? Un breve texto de la colombiana que no desvelaba muchos detalles: "Hoy me caí y Camilo de cuida".

Una publicación que, aunque no desvelaba las razones por las cuáles se habías, despertaba rápidamente todo tipo de mensajes de preocupación por parte de sus seguidores: "¿Cómo está Índigo?", "¿Índigo está bien?", "Espero que estén bien los dos", "¿Y la pancita?". De la misma manera y frente a la falta de datos, muchos seguidores de la intérprete de Me liberé, así como 'La tribu' -que así se hacen llamar los más fanáticos de Camilo- han pedido actualizaciones del estado de salud de la venezolana, y también del bebé.

"Quiero un Camilo en mi vida"

Camilo siempre ha forjado una buena relación con sus fans. Por ello, la caída de su esposa no fue pasada por alto para ninguno de los seguidores de la pareja, que elogiaron el comportamiento del conocido intérprete de Millones. "Tienes el mejor esposo", "Quiero un Camilo en mi vida", "Yo también me caí y mi novio no me trato igual, qué suerte tienes", son algunos de los muchos mensajes que ha recibido la pareja, y especialmente Camilo, con su "tribu" de seguidores siempre fieles.

Entre los comentarios también se encontraban algunos mensajes adivinatorios, donde los seguidores especulaban sobre teorías que podrían dar con el sexo del bebé, algo que la pareja afirmó no querer conocer hasta el momento del nacimiento. Varias elucubraciones aseguran que cuando una mujer embarazada se cae hacia delante, el bebé será chico y, por el contrario, cuando una embarazada se cae de culo, el bebé será chica.