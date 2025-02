Inés Hernand responde a las palabras de Miguel Bosé sobre una España "agresiva, conflictiva, adoctrinadora y sesgada"

Miguel Bosé ha presentado Importante tour, una gira con la que actuará por América, pero también por España. Al promocionar este nuevo proyecto ante los medios, el cantante se ha vuelto a hacer viral por sus declaraciones.

Y es que, como actuará en Estados Unidos, el intérprete de Morena mía ha declarado para EFE que dicho país es "una segunda patria", después de haber abandonado Europa y España, cada vez "más crispadas" e "imposibles", en sus palabras.

Asimismo, Miguel Bosé comparó México con España, expresando del primero que es "un país perfecto para permitir que tus hijos crezcan" y que es "más amable, educado y leal" que España.

A su país natal lo califica como una tierra más "agresiva, conflictiva, adoctrinadora y sesgada". El cantante de Don Diablo no está de acuerdo con las políticas y la línea social de España.

"España está imposible, un país que, como todo Europa, o pegan un viaje violento y con sentido común o esta filosofía woke en la cual están inmersos no tiene absolutamente ningún futuro [...] Porque si no esto se acaba en 10 años, tenemos un continente que será un gran museo del tercer mundo en ruinas", compartió Bosé con EFE.

La respuesta de Inés Hernand

Sobre estas declaraciones ha opinado Inés Hernand, quien ha dejado claro que adora su país: "A mí España me encanta, creo que tenemos un acuerdo cívico y de convivencia mayor de lo que creemos y del que nos quieren hacer creer".

"Tenemos que hacer por preservar eso a través de mucho diálogo, y de intentar preservar un poco de respeto, pero nos gusta el cachondeo", ha añadido la comunicadora.

Asimismo, ha compartido algunas partes del análisis de Bosé: "Todo está imposible y crispado según el nivel en el que lo mires". No obstante, ha señalado: "Si Miguel está a gusto en México tampoco hay mucho más que decir, pero yo creo que España sí que es un país habitable y de consenso".

"Obviamente hay una situación global de mucha tensión: acaba de ascender al poder uno tecnócratas y unos magnates tecnológicos que nos van a dominar y nos van a machacar como hormigas, pues la crispación es generalizada", ha añadido.

Por último, Hernand se ha puesto de ejemplo para demostrar que la tensión no deriva en nada más: "Yo he tenido mucho hate a lo largo de estos años y la gente todavía no me ha sacado los ojos".