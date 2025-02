La contundente respuesta de Inés Hernand a las críticas por enseñar las tetas: "Tengo amor propio para saber divertirme"

Inés Hernand se convirtió en una de las protagonistas del Benidorm Fest con sus ocurrentes frases y chascarrillos que la volvieron viral. Pero, además, la presentadora de la preselección eurovisiva ha sido la diana de críticas por enseñar el pecho en la fiesta privada tras el evento musical.

La comunicadora se quitó el top al son de la canción Ay Mamá de Rigoberta Bandini, y el vídeo se volvió viral en redes sociales. A raíz de ello la influencer ha recibido muchísimos insultos por mostrar su cuerpo.

Inés ya había contestado con varios post en redes sociales, pero ahora ha dedicado un vídeo para esclarecer y señalar a todos la que la critican a ella y a la televisión pública.

Un mensaje analizando la situación

"El pasado sábado, tras terminar la gala final del Benidorm Fest, nos vamos todos a una fiesta que se celebraba en el Benidorm Palace. Un recinto así como en forma de anfiteatro, próximo al pabellón donde estábamos haciendo las galas, al que únicamente se accedía a través de invitación, es decir, era una fiesta semiprivada para los clubes de fans del festival, para los periodistas, para equipos artísticos y participantes del Benidorm Fest", ha comenzado explicando en un vídeo de más de tres minutos.

Hernand ha insistido en que es una fiesta con un ambiente distendido y seguro, en el que la gente se lo pasa bien junto a los participantes del festival y otras personalidades. "En un momento determinado salgo yo, pido el maravilloso tema de Ay mamá de Rigoberta Bandini, lo boceo, lo bailo, me lo gozo y hago un fantástico topless de 7 segundos al ritmo de 'no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas', de una forma absolutamente inocua, divertida, por supuesto desconociendo el nivel de conversación que adquiría después".

De esta forma, la comunicadora ha analizado la controversia, con ironía por todos los que han comentado su cuerpo con desprecio: "Me ha parecido muy interesante cómo se ha convertido en debate de los últimos tiempos tener un cuerpo. Desde el tamaño de mis tetas, con originales comparaciones a tablas de planchar y los granos con pústulas, que me han dado hasta un poquillo de ternurilla los emisores de esos mensajes, que es muy probable que solamente hayan visto unos pechos a través de una pantalla a lo largo de su vida".

"En contestación a los grandes temas que arquitecturan vuestra preocupación, os diré que por un lado me gustaría felicitaros y aplaudir la sagacidad y agudeza de vuestra vista para valorar este cuerpo de corazón. Me habéis ayudado muchísimo a entender el tamaño de mi pecho, dado que después de 32 años nunca había visto o palpado esta zona de mi cuerpo, no sabía en sí mismo el significado de las dimensiones, grande, pequeño, mediano, no tenía ni idea. Pensaba que era una cosa que solamente se hacía con los penes, pero ojo, también se hace con las tetas", ha expresado, con su sarcasmo particular.

Su crítica por no poner el foco donde corresponde

Inés también ha separado lo ocurrido con RTVE, y ha expresado que, si tanto molesta lo que produce supuestamente lo público, se fijen en cuestiones políticas de interés real: "Las mamografías para detección precoz del cáncer de mama no empiecen hasta los 50 años, que las enfermas de cáncer de mama metastásico hayan tenido que luchar durante años para que la Seguridad Social les cubriera los tratamientos más punteros, que se les denieguen las bajas laborales. Pues no sé, esas son como las tetas que nos tienen que preocupar, ¿no? No la mía en una fiesta".

Después de apuntar a otras situaciones a las que da más importancia, Inés ha lanzado: "Me parece curioso que haya más revuelo público por el vídeo de un cuerpo mostrado voluntariamente, con alegría, con ligereza, en un entorno amigable, seguro, festivo, que por todos esos vídeos que compartís sin el consentimiento de las mujeres, para castigar o humillar".

"Bien sabemos que el problema no son las tetas, es la mirada sobre las tetas. Que os dé repelús el torso desnudo de la lactancia, de la fiesta, que os escandalice el de la piscina municipal, pero os excite el del porno, no es asunto nuestro. Gestionaoslo", ha pedido.

Así, ha dejado claro que no le molestan los insultos a su figura: "Tengo el suficiente amor propio como para saber divertirme, como para saber dónde hacerlo, pero, sobre todo, tengo la suficiente estima como para no vivir mi vida con miedo o con culpa. Estas dos últimas cosas sí que son una cárcel".

Por último, Inés ha lanzado un mensaje para zanjar el tema: "Recordad, la mirada de la perversión la tenéis quienes os imagináis todo lascivamente. Y esos caballeros que quieren proteger a sus hijas, en ocasiones, es de vosotros".