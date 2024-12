Los influencers Lola Lolita e Isaac Belk anuncian que llevan un tiempo separados: las razones de su ruptura

Cada vez que una pareja pública parece feliz y anuncia su ruptura, la desilusión lo inunda todo. Y este ha sido el caso de la influencer Lola Lolita y su pareja, también creador de contenidos, Isaac Belk. Los jóvenes han anunciado a través de un vídeo en redes sociales que han decidido seguir caminos separados en lo que respecta a su vida sentimental.

Este domingo, 8 de diciembre, la pareja ha anunciado que su relación se ha acabado, después de que los rumores llevaran semanas circulando. Mirando a la cámara y con alguna risa incómoda, los influencers explicaban que habían decidido cortar su historia de amor. Bueno, en realidad ha sido Isaac quien se ha pronunciado sobre todo, puesto que Lola se esforzaba en contener las lágrimas con una sonrisa forzada.

En las pocas palabras que han pronunciado, los creadores de contenido han dejado claro que han acabado en buenos términos, y han dejado caer la razón de la ruptura. "Bueno, hace un tiempo que ya no estamos juntos. Y no hemos dicho nada hasta ahora porque, bueno, todo lleva su proceso... pero bueno, para que lo supieses, porque tampoco queremos que se haga un drama de esto. Son cosas que pasan y entendemos que para querer bien también hay que mejorar por separado", expresaba Isaac Belk.

Pese a que él intentaba animarla a ella a decir algo, la joven no podía pronunciarse mucho a causa del nerviosismo y la emoción: "Es que no sé qué decir, te lo juro". "¿Y qué decimos? ¿Qué vamos a decir?", lanzaba ella con confusión.

Asimismo, Lola Lolita ha sido clara: "Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Pero bueno, cosas que pasan y que no hay por qué dar explicaciones de absolutamente todo". Por su parte, Isaac insistía en que el vídeo era "para que no se haga un drama": "Son cosas que pasan en la vida, mientras haya amor, ¿qué más da?".

Tras algún silencio incómodo, Lola Lolita insistía en que "no hay que decir nada más", sin poder evitar la risa nerviosa. Sin embargo, Isaac se ha comunicado un poco más con los seguidores: "No vale de nada estar mal, y más cuando ha habido amor y ha sido increíble todo, la verdad. Por lo menos para mí, han sido los mejores años. Y os deseo de verdad de corazón a todos vosotros que podáis experimentar y vivir algo el 1% que hemos vivido ella y yo. Si lo hacemos, es también para mejorar individualmente, y querer mejor".

Lola Moreno no podía contener las lágrimas, y su exnovio era consciente de ello. A la par que el comunicado, la pareja ha compartido un vídeo de sus mejores momentos estos tres años que han estado juntos. "Has sido y serás siempre la historia y la persona más bonita de mi vida. Sé que hacemos lo correcto aunque nos duela, love you", expresan junto a las imágenes.