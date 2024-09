Marina Rivers: sus estudios, su dinero y sus polémicas

La influencer Marina Rivers (22 años) se ha convertido en uno de los rostros más populares en las redes sociales durantes los últimos años. Sus propios contenidos y su aparición en diferentes formatos ha hecho que su presencia trascienda el ámbito digital, además, la joven influencer compagina su trabajo en redes sociales con sus estudios universitarios.

Qué estudia Marina Rivers

La joven madrileña estudia un doble grado en Derecho y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Una situación que comparte como muchos compañeros de generación, pero que ella combina con su trabajo en redes sociales.

Sin embargo, esta doble dedicación no siempre le ha traído gratas experiencias tal y como desveló en una entrevista. "Un profesor se dio cuenta de que hacía vídeos en Internet y me dijo: Si haces un bailecito de estos, moviendo el culo en mitad del examen, te subo 0,25", explicó la influencer, a lo que respondió "que no se preocupara, que iba a aprobar por mis propios medios". Sin embargo, tal y como reconoce en la misma entrevista, "le tenía que haber dicho que era un retrasado en su cara".

Cuánto dinero gana

Tal y como han publicado algunos medios, Marina Rivers es una de las influencers mejores pagadas de las redes sociales, en especial en TikTok. La madrileña puede llegar a cobrar hasta 200.000 euros por campaña, aunque ella misma ha asegurado que no derrocha el dinero. “Siempre he sido muy rata. En mi familia somos de puño cerrado. Sinceramente, el único capricho que me he dado ha sido comprarme una casa y ha sido para lo que he estado ahorrando y haciendo todo lo que he hecho durante este tiempo. Ha merecido la pena”, ha explicado al respecto.

Una condición ahorradora que ha permitido que, con apenas 22 años, Marina Rivers sea propietaria de una casa. "Gracias a la niña que comenzó subiendo vídeos que hoy me ha permitido cumplir mi sueño, comprarme una casa sola, con 21 años y siendo la mujer que quiero ser, pero sobre todo gracias a vosotros por acompañarme", escribió cuando compartio este momento con sus seguidores, haciendo alusión también a los problemas que sufren otros compañeros de generación: "A la vez me recuerdo todos los días el privilegio que tengo y como la realidad de los jóvenes en nuestro país es muy diferente, tengo muchísima suerte, pero también estoy orgullosa de mi, nadie me ha regalado nada, todo lo que he conseguido ha sido con mucha suerte y con mi esfuerzo, mi constancia y mi ilusión".

Sus polémicas

La productiva carrera de Marina Rivers como influencer no ha estado exenta de polémicas. En el albor del éxito de los contenidos en TikTok hace un par de años, la joven fue entrevistada junto a otros compañeros acerca de las exigencias de su labor. La respuesta de la madrileña, que se quejaba de la exigencia de tener que trabajar “todo el día” para mantener al día a sus seguidores, una tarea que le impedía disponer de “vacaciones” en las que desconectar, enfadó a varios usuarios de las redes sociales, que no compartían la opinión de la exigencia que requería la creación de contenido.

Otra de las polémicas más destacadas tiene como origen un viaje a la isla canaria de Tenerife en 2023, cuando la joven mostró los rincones que había visitado, entre los que se encontraba la cueva de Tancón. El problema residía en que se trata de un espacio de la costa de Santiago del Teide en la prohibido el baño debido a la peligrosidad del bufadero -nombre de la chimenea natural en las Islas Canarias-, motivo por el que puso en vilo a sus seguidores.

Uno de los grandes trampolines en cuanto a visibilidad dentro del mundo digital llegó con la participación de la joven en La Velada del Año 3 organizada por el streamer Ibai Llanos. Marina Rivers era una de las estrellas que participó en los combates, en concreto contra la creadora de contenido mexicana Samy Rivera, y su victoria dió mucho que hablar debido a que su contrincante consideró que su victoria no había sido justa y, con ella, toda su comunidad digital.