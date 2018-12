Los intrigantes mensajes de Cristina Pedroche para anunciar una gran noticia: "Me juego mucho"

Cristina Pedroche lleva días publicando indirectas en Instagram acerca de éste tema, pero nadie llegó a descifrar lo que la colaboradora quería comunicarnos. Empezó con una foto básica de ella con un vestido marrón y una cara sonriente, el texto que acompañaba a la foto era: ''Semana intensa, muchas decisiones que tomar, mucho en lo que recapacitar, me juego mucho... Pero quién no arriesga no gana, ¿no? ¡A por todas! ¡A las armas!''

En la segunda publicación, con un fabuloso vestido negro apretado con un fondo de estrellas, ''Hoy bien de estrellas porqué necesito toda la energía del mundo''. En dicha publicación muchos seguidores le hicieron bromas acerca de si el vestido estaba bien puesto o estaba del revés, ya que esta semana en el programa Zapeando, Pedroche llevaba un vestido azul pero se lo había adaptado a su manera ya que se lo había puesto del revés.

Finalmente, Cristina Pedroche anunció en las redes sociales que otro año más nos daría la bienvenida al año en las campanadas de Antena 3. A su vez ha aprovechado el último programa de Zapeando para darnos algún avance acerca de su vestido. ''Sé que lo digo todos los años y que soy pesada, pero este año es el más bonito con diferencia'', ''Me lo probé y estaba en la mitad y se me saltaban las lágrimas'', ''Hay un mensaje en el vestido, siempre lo ha habido, pero éste año será mucho más claro. Y lo diré dentro de poco''.

''Muchísimas ganas de despedir el año otra vez con vosotros Antena 3. Ayyy viéndolos todos juntos me pongo muy nerviosa. Este año será muy diferente, quizás ¿demasiado? #PedrocheCampanadas.'', anunció Pedroche en su última publicación. Con dicho mensaje la colaboradora ha revolucionado las redes sociales ya que ha creado un gran revuelo acerca de como será el vestido y nos ha dejado con mucha intriga.

Además ha remarcado que no tardará mucho en desvelar los detalles. Si una cosa ha quedado clara es que, Pedroche nunca nos deja indiferentes. Y es que muchos de sus seguidores esperan más ver el vestido que llevará Pedroche en Nochevieja, que la entrada del nuevo año, ya que los looks que lleva siempre son muy extremados y suelen ser diseñados por algún modisto espectacular.

Es por ello que la colaboradora ha decidido recopilar los cuatro años que lleva haciendo las campanadas mediante imágenes con los vestidos que llevaba.