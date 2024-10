Los invitados a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: de 'OT 2017' a la reina Letizia

Ana Guerra y Víctor Elías llevan juntos desde 2021. Tres años después, en febrero de 2024, ambos anunciaron su boda para el próximo jueves 31 de octubre, una fecha marcada en el calendario de todo amante del mundo del corazón.

La ceremonia entre la cantante que saltó a la fama en Operación Triunfo 2017 y el actor conocido por interpretar a Guille en Los Serrano (que ahora también es cantante) está generando una gran expectación, ya que muchos famosos acudirán al evento.

La boda estará oficiada por el cantante y también actor de Los SerranoFran Perea, y tendrá lugar en una finca de 72 hectáreas de terreno ubicada en la Sierra de Guadarrama, denominada Finca Prados Moros. Pero uno de los detalles que más interesa sobre la ceremonia es la lista de invitados, de la que ya se conocen varios nombres.

Ana Guerra y Víctor Elías confirman su relación | Instagram @anaguerramusic

Los invitados a la boda entre Ana Guerra y Víctor Elías

Más de 300 personas están invitadas a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías, entre las que se encuentran familiares de los dos artistas y amigos de gran popularidad.

La propia cantante confirmó que todos sus compañeros de OT 2017 están invitados a la boda, entre los que destacan Aitana, Cepeda, Lola Índigo, Amaia, Alfred García, Agoney, Raoul Vázquez, Miriam Rodríguez o Roi Méndez. Los fans de aquella edición de Operación Triunfo vivirán la boda como un reencuentro, donde se reunirán antiguas parejas amorosas (como Aitana y Cepeda o Amaia y Alfred). Aun así, se desconoce si todos los concursantes podrán asistir, aunque los novios han elegido la fecha de la boda pensando en las agendas de los artistas: de ahí que hayan elegido un jueves.

En este sentido, Ana Guerra también informó a HOLA de que muchos otros cantantes están invitados: "Somos muy afortunados de tener grandes amigos artistas como Alejandro Sanz, Álvaro de Luna, Dani Fernández, Nil Moliner, Pablo López, profesores de OT como Manu Guix… que están invitados y veremos si, por sus agendas, pueden acompañarnos en este día", dijo.

Ese mismo medio también asegura que una parte del reparto de Los Serrano también estaría invitado al encuentro, más allá de Fran Perea. ¿Será el enlace entre Ana Guerra y Víctor Elías el reencuentro de actores como Antonio Resines, Belén Rueda, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez o Jorge Jurado?

Los protagonistas de la serie 'Los Serrano' | Redes Sociales

Sin embargo, uno de los nombres más llamativos entre los invitados es la reina Letizia, ya que ella y Víctor Elías son primos segundos.

Según relató el actor a HOLA, no están seguros de que la reina decida asistir porque hace mucho tiempo que no se ven. "Tengo más relación últimamente con su padre y con su hermana, pero a ella hace mucho que no la veo. [...] Enviaremos la invitación a través de mi tía Marisol, que es su tía abuela y mi tía abuela también, que es la que nos queda de las mayores de la familia y la que más relación tiene con ella", contó Elías.