Isabel Torres ('Veneno'), emocionada tras anunciar que le quedan dos meses de vida: "Estoy preparada para marcharme"

Apenas han pasado unos días desde que la actriz Isabel Torres dio la peor de las noticias: el adenocarcinoma de pulmón que le fue diagnosticado en 2020 se había agravado y el pronóstico de los médicos no pintaba bien. "Me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero y si no qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa", explicaba en un vídeo que compartió a través de sus redes sociales para "despedirse" de sus seguidores.

"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando", contaba.

Con este mensaje, la actriz, conocida por su interpretación de Cristina Ortiz en Veneno –papel que le valió para hacerse con el Premio Ondas Nacional de Televisión al Mejor Intérprete Femenina–, agradecía a sus seguidores todo el apoyo que le habían brindado durante estos duros meses batallando contra la enfermedad: "La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida".

Su lucha como activista LGTBI

A sus 52 años, la presentadora canaria se ha convertido en un auténtico icono de la comunidad LGTBI, siendo una de las primeras españolas en luchar por los derechos de las personas trans en nuestro país. De hecho, fue la primera transexual canaria que en 1996 pudo adecuar su DNI a su identidad sexual.

Además, su papel de Cristina Ortiz hizo que ganara un gran reconocimiento a nivel nacional, luchando así también por la inclusión de las personas trans en el mundo de la actuación y reivindicando que los papeles de mujeres trans no sean interpretados por hombres caracterizados.

Isabel Torres se despide

Ahora, días después de este doloroso anuncio, la intérprete ha concedido su primera entrevista tras revelar su delicado estado de salud. Así, en un acto de valentía, la actriz aparecía este sábado en el plató de Sábado Deluxe para hablar de esta situación que está atravesando.

"Cuando me dijeron que tenía cáncer de pulmón recuerdo el dolor. No me lo esperaba para nada", reconocía Isabel Torres, que recibió la noticia cuando se encontraba inmersa en la grabación de Veneno, la serie de los Javis, que se han convertido en uno de sus grandes apoyos durante estos duros momentos.

"La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría. De los más grandes que te puedes imaginar. Realmente cuando me lo dicen yo no sabía qué hacer: si morirme, llorar, tirarme en el sofá... Tuve muchas opciones, pero sabía que estaba rodando la serie de mi vida. Pensé que aunque fuera lo último que hiciera lo iba a hacer bien", aseguró.

Sin embargo, este primer baile con la muerte le ha hecho ver el lado positivo de esta situación: poder despedirse de sus amigos y su familia sabiendo que no le queda mucho tiempo. "Casi todo lo que me ha pasado este año nunca lo imaginé. Todos estamos expuestos a morir, quizás yo tengo la muerte más de frente. Se mira a la muerte y te asusta. Si viene, creo que voy a estar completamente preparada para marcharme tranquila", reveló.

Este diagnóstico no le ha quitado, aún así, las ganas de seguir viviendo ni de seguir luchando para vencer a la enfermedad. Así, recordaba que, al igual que ella, hay muchísimas personas pasando por una situación similar a la suya y ha rememorado que, aunque lo ha pasado mal, también ha tenido cosas maravillosas por las que "dar las gracias": "Lo que tengo claro es que no voy a parar de batallar hasta el último momento. O me deprimo, o disfruto de los momentos que me que quedan y me despido de las personas que quiero", concluía.