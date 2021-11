"Me han dado dos meses de vida": Isabel Torres (Veneno) graba un vídeo de despedida

Desde que el pasado 2020 anunciase que los médicos le habían diagnosticado un cáncer, la actriz Isabel Torres ha ido compartiendo su evolución con sus seguidores de las redes sociales. Durante todo el verano, la intérprete ha mostrado no solo sus sesiones de quimioterapia, también ha hecho numerosas reflexiones. Reconocía que no era una etapa fácil pero las adversidades no la iban a hacer tirar la toalla. "A veces la vida te da motivos para que borres la sonrisa y es en esos momentos en los que tú tienes que mostrarle el catálogo de sonrisas que tienes", escribía junto a una sonriente imagen suya. Concretamente, Isabel Torres padece un adenocarcinoma de pulmón.

Isabel Torres y Paca La Piraña, durante una de las escenas de la serie 'Veneno' // ATRESPLAYER PREMIUM

Ahora que los médicos no tienen un buen pronóstico para su enfermedad, que se ha agravado con los meses, la actriz ha querido despedirse de todos esos seguidores que le han brindado ánimos y apoyo durante estos meses. Isabel Torres es muy querida gracias a su reciente papel en la serie Veneno, donde interpretaba a Cristina Ortiz en una de las etapas de su vida.

"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando", contaba.

"En principio, me han dado dos meses de vida, vamos a ver si los supero y, si no, qué vamos a hacer. Vamos a ver si los supero y, si no, qué vamos a hacer. Ahora se me murió un primo hace poquito, la vida es así de caprichosa", se lamentaba. "Quiero dar las gracias a todos los que han estado a mi lado apoyándome, a mi familia, a mis seguidores... Gracias a todos por arroparme. El vídeo es para decirles que les quiero mucho", añadía.

"La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo", decía.

Son muchos los amigos y rostros conocidos que han querido brindarle a la actriz su apoyo. "Todo mi amor, Isabel¨", escribía Macarena García. "Te quiero. Fuerza Isabel, todo mi amor", dijo Javier Calvo. "Isabel querida, toda la energía y amor del mundo. Te queremos preciosa", mandaba María Escoté.

Rafa Mendez, Amor Romeira, Topacio Fresh, Itziar Castro y muchos más han mostrado su cariño a la actriz.

Su transformación para Veneno

Su papel como Cristina Ortiz en Veneno supuso un grandísimo impulso para su carrera. La serie fue un éxito y el trabajo que había detrás lo merecía. Para ponerse en la piel de la conocida vedette, Isabel Torres tuvo que engordar hasta llegar a los 95 kilos de peso.

Ha supuesto una grandísima experiencia para ella y así lo contaba en el balance que hizo cuando terminó el año 2020. "Comencé el año con el proyecto de mi vida, encarnar a la gran Cristina la Veneno. Subir hasta los 95 kg e interpretar a ese icono, tarea difícil pero no imposible, un gran reto... Ya que era la Cristina que todos recordábamos y me planeo la sombra del miedo al fracaso, aunque le eche valor y gracias a Daniela y a mi Ana Carril pude conjugar un personaje creíble y cercano, que hizo que me sintiera segura dentro de la dificultad", contaba.