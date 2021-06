Javier Rey: cómo empezó su relación con Blanca Suárez y quién es la madre de su hijo

El rostro del actor gallego cada vez protagoniza más carteles de cine y series. Javier Rey no sintió la vocación de la interpretación desde niño, pero sus habilidades, su constancia y su talento lo han convertido en uno de los actores nacionales favoritos de las plataformas de vídeo, donde ha participado en un sinfín de películas y series. Desde un papel secundario en Velvet hasta protagonizar Fariña, Hache o las películas El Verano que Vivimos u Orígenes Secretos. Con Paz Vega está a punto de estrenar el film de terror rural La Casa del Caracol.

Lo cierto es que Rey llegó a Madrid desde Noia -su pueblo natal en A Coruña- prácticamente con lo puesto. Su intención era formarse como actor pero había que comer. "Llegué a Madrid sin mucha pasta y tenía que trabajar. Me contrataron en esta empresa de teleoperadores, una cosa muy rara. Creo que solo vendí dos kilos de pulpo", dijo en su última visita a El Hormiguero. Sin embargo, su sueño de niño era ser ciclista profesional, deporte en el que llegó a estar federado.

A sus 41 años, Javier Rey vive un día a día discreto y en la más estricta intimidad. Nunca alardea de viajes ni escapadas y su cuenta de Instagram lo que más encontramos son imágenes promocionales de sus proyectos profesionales.

Padre de un niño

El actor es padre de un niño que nació en 2018 y el pequeño es fruto de la relación que mantuvo con la también actriz Iris Díaz.

La canaria y el gallego fueron pareja durante más de 16 años pero sus caminos se separaron poco después de nacer el bebé. Nunca han aireado sus intimidades y de hecho ni siquiera publicaban fotos juntos -ni del niño- en sus redes sociales, síntoma de que vivieron su amor en la más absoluta discreción.

Se conocieron en los inicios de Javier Rey en Madrid, en una escuela de interpretación, y durante sus años de relación llegaron incluso a fundar una compañía teatral. Además, compartieron set de rodaje en el cortometraje La última Secuencia.

Quién es Iris Díaz, la madre de su hijo

Iris Díaz es la actriz canaria que durante más de 16 años mantuvo una relación con Javier Rey. Juntos se convirtieron en padres en el año 2018.

Díaz despunta recientemente gracias al éxito de la serie Hierro, donde en la segunda temporada da vida a una inspectora que acude a la isla por un nuevo asesinato. También ha trabajado en otras ficciones, como El Comisario, Amar es Para Siempre o El Príncipe.

El pasado Dia de la Madre, la actriz publicaba una foto suya embarazada con un texto escrito directamente para su hijo. "Me gustaría que fueses la persona que TÚ quieras ser, no te dejes influenciar. Se distinto, no tengas miedo, el miedo aunque es necesario, no nos deja vivir", reflexionaba.

Cómo conoció a Blanca Suárez y desde cuándo están juntos

Blanca Suárez y Javier Rey coincidieron durante el rodaje de su película El verano que vivimos y fue en el set donde saltaron las primeras chispas. Se desconoce si la ruptura con Iris Díaz tuvo lugar antes de que comenzara la relación con Blanca, pero los rumores sobre su romance comenzaron a sonar con fuerza a principios de 2020. De hecho, Blanca y Javier pasaron el confinamiento juntos y los paparazzi los pillaron besándose en enero del año pasado.

Javier Rey y Blanca Suárez // GTRES

Eso sí, los actores ya se conocían desde la grabación de Lo que escondían sus ojos, una película donde parece que no se causaron una buena impresión en un primer momento. Así lo contaba el propio Javier Rey durante su última visita al Hormiguero, donde acudió con su chica a promocionar El verano que vivimos.

Pablo Motos quiso saber si eran ciertos los rumores que apuntaban a que Javier Rey no "tragaba" mucho a Blanca durante este primer proyecto. Lejos de evitar la cuestión, el actor dio su explicación. "No la traté mucho, yo tenía un papel de paso. Cuando llegué al rodaje el tren ya estaba en marcha y, claro, no te da tiempo de conocer a la gente", aseguraba antes de que la propia Blanca añadiese: "para que veas que las primeras impresiones a veces son una mierda pinchada en un palo".