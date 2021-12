Jedet dice sentirse incómoda siendo "sexy" y Soyunapringada la acusa de subirse "al carro" de la salud mental

Twitter está que arde con los últimos acontecimientos en las redes sociales. Este domingo por la noche, Jedet hacía una publicación en su cuenta de Instagram en la que adjuntaba varias capturas de una conversación de WhatsAspp.

En la charla, la actriz cuenta que últimamente se siente incómoda con su aspecto. "Quiero dejar de ser sexy", escribe antes de asegurar que le gustaría verse con "menos maquillaje, menos pelo, menos escote, menos todo. Más ancha. Más relajada".

La actriz mantiene que no cree que "tenga que estar sexy todo el rato, en las alfombras rojas, en las sesiones de fotos...". Asegura que se siente "una esclava" de la estética y la belleza, porque siempre ha usado esa sensualidad como "arma". "Ser sexy y guapa ha sido 'mi arma', mi negocio, mi marca", dice la joven de 29 años, que nunca ha escondido las cirugías a las que se ha sometido. Entre ellas, una feminización facial, aumento de labios e implantes de pecho.

"Estoy harta de Jedet. La odio", añadía, cansada de seguir alimentando esa imagen.

En poco tiempo, su reflexión, que estaba acompañada de dos selfies llorando, ha acumulado cientos de comentarios de amigos y conocidos que no dudaban en apoyarla. Amor Romeira le decía que no fuese dan dura consigo misma y la influencer Gala González señalaba que su esencia "no debe tener una etiqueta".

"Cuida tu salud mental. Nada es más importante que sentirte en paz", compartía Jedet en sus stories de Instagram horas después de hacer pública esta reveladora conversación.

La respuesta de Soyunapringada

A la que no han sentado nada bien estas palabras es la también actriz Esty Quesada, más conocida como Soyunapringada. La joven ha utilizado la misma red social para criticar que Jedet se suba "al carro de la salud mental".

"Cuando quieres ir de profunda y subirte al carro de la salud mental pero la única excusa que encuentras para subir fotos llorando es que eres demasiado sexy. Como regalo de Navidad tardío pido que dejéis de hacer el ridículo y que os dejéis de sumar a causas que no enteréis solo porque Bella Hadid subió un post llorando, gracias", escribió.

Quesada hace referencia a un post del pasado noviembre en el que Bella Hadid confiesa que ha sufrido crisis nerviosas por sus traumas y el daño de las redes sociales. Solo el trabajo en sí misma le ha ayudado a ganar estabilidad. "Quiero que sepas que siempre hay una luz al final del túnel", decía Hadid, consolando a quien pudiera pasar por una situación similar.

Soyunapringada // Instagram soyunapringada

Soyunapringada ha cargado contra Jedet comparando la inseguridad de la actriz de Veneno con los traumas que ella sufrió hace años. "A mi me vi*l* y p*g* p*lizas un familiar durante años y no subo fotos llorando porque no me apetece hacer el ridículo", escribía antes de sentenciar que "la salud mental no es una herramienta para rascar likes, es un estigma que llevamos arrastrando décadas. Así que dejad de hacer el ridículo usando la salud mental de excusa, gracias".

Tal ha sido la cantidad de reacciones que ha recibido que Quesada se ha animado a abrir debate sobre este tema con sus seguidores. "¿Ahora es guay tener traumas y subir fotos llorando cuando os habéis pasado años vendiendo vidas perfectas que eran mentira? Venga chica, seguid en vuestra farsa que los reales no os queremos ni necesitamos".