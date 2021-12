Jedet responde a quienes la acusan de subirse al carro de la salud mental: "Nadie debería invalidar tu dolor"

"Quiero dejar de ser sexy. Me siento un poco incómoda últimamente", aseguraba este lunes Jedet en Instagram. La actriz de Veneno compartió un álbum con pantallazos de una conversación con un director al que pedía vestir con menos escotes, más ancha y más relajada. Su galería de cinco fotos terminaba con dos primeros planos suyos llorando y un mensaje claro: "Estoy harta de Jedet. La odio".

Su publicación no tardó en llenarse de likes y mensajes de apoyo de famosos como Paula Echevarría, Eva González, Natalia Verbeke o Ruth Lorenzo, aunque tampoco faltaron las críticas como las de Soy una pringada, que acusó a la actriz de subirse al carro de la salud mental. "Cuando quieres ir de profunda y subirte al carro de la salud mental pero la única excusa que encuentras para subir fotos llorando es que eres demasiado sexy. Como regalo de Navidad tardío pido que dejéis de hacer el ridículo y que os dejéis de sumar a causas que no enteréis solo porque Bella Hadid subió un post llorando, gracias", escribió en Instagram Stories.

Este mensaje, y los de otras voces críticas, hicieron a Jedet volver a Instagram para escribir un segundo mensaje "para los policías y jueces de la salud mental".

"El dolor y las batallas que lucha cada persona son privadas aunque muchas veces creamos que conocemos a esa persona por lo que comparte en redes. Nadie debería invalidad tu dolor o intentar ridiculizarte por lo que sientes", apunta la intérprete, que seguirá intentando mejorar acompañada de mi psicólogo como he hecho durante los últimos años. "Y también compartiendo mi vida y todo aquello que me atormente en redes como he hecho siempre, nunca he querido mostrar una vida perfecta. Me parece dañino para quienes me siguen (y para mí la primera). Seguiré siendo yo hasta que me muera aunque algunos le enfade tanto".

El segundo mensaje de Jedet volvió a llenarse de likes y comentarios de famosas como Daniela Blume, Laura Escanes o Alba Carrillo. A este le ha seguido una tercera publicación con un vídeo de una entrevista suya hablando de salud mental.

"Me considero una víctima. Estoy encarcelada en una cárcel que me he creado a mí misma. Estoy obsesionada con la belleza, con la piel, el maquillaje, el pelo. Es horrible. Por eso me gustaría que no me siguiesen", decía en una entrevista con Amarna Miller en octubre de 2020 para el programa Este es el Mood.

"Nunca he tenido miedo a la hora de compartir mis miedos e inseguridades. Quizás simplemente algunos no estaban escuchando", dice el comentario que acompaña el video.

"Sexy cuando me salga del coño"

De vuelta a la primera publicación de Jedet, la que levantó ampollas, hay que aclarar que la actriz no quiere dejar de ser sexy. La actriz quiere que no sea una obligación, especialmente tratándose de una persona transexual.

"Lamentablemente a día de hoy muchas mujeres trans sentimos que debemos encajar en los estándares de la feminidad para que nuestra vida sea un poco más fácil", dijo en su mensaje dirigido a "los policías y jueces de la salud mental"

"No estoy diciendo que no vaya a ponerme un vestido ajustado nunca más o que vaya a dejar de usar maquillaje. Seguiré siendo sexy cuando me sienta cómoda, cuando me salga del coño y no para intentar encajar en ningún sitio ni para intentar agradar", añadió sobre sus futuras apariciones. "Ser mujer va mucho más allá de tu aspecto, no deberíamos sentirnos obligados a ser de ninguna manera para encajar o para conseguir que nos contraten".

