Jennifer Aniston cumple 50 años en topless y esperando el amor: "no he tenido mucha suerte en ese campo"

La actriz ha dado una entrevista a Harpers Bazaar donde asegura que no le cierra las puertas al amor, aunque prefiere no utilizar las redes sociales para ligar.

La actriz Jennifer Aniston acaba de cumplir 50 años pero la verdad es que parece que el tiempo no le pasa factura. La actriz goza de un físico espectacular, conservando una figura envidiable y un rostro sonriente.

Aniston se encuentra promocionando su última película, 'Murder Mistery', donde comparte cartel con Adam Sandler. Además, pronto estrenará 'The Morning Show', una serie que realiza junto a Reese Witherspoon.

Jennifer Aniston protagoniza la última portada de la edición estadounidense de Harpers Bazaar, publicación a la que ha dado una entrevista en la que confiesa que no busca el amor por Internet. "Para ser honesta, no tengo tiempo. Tener citas no ha sido una de mis prioridades. No estoy en OKCupid, ni en ninguna aplicación similar. No tengo tiempo para eso si te soy sincera", explicó.

"Todas mis energías están centradas ahora mismo en mi nueva serie con Apple TV, así que tener citas no están en mis prioridades. En cualquier caso, siempre he pensado que el romance aparece en tu vida cuando menos te lo esperas, no cuando sales a buscarlo", se sinceraba.

"Cuando llegue una nueva pareja será bienvenida. No soy de las que después de romper con alguien afirma que ya no quiere saber más de los hombres o que nunca volverá a enamorarse. Es cierto que no he tenido mucha suerte en ese campo, pero de verdad que no encuentro a nadie en mi pasado que me haya dado razones para cerrarme a una nueva relación o esconderme tras una coraza. Nadie", razonaba, refiriéndose a su reciente divorcio con Justin Theroux.

Sus posados sin camiseta han sido la comidilla de Internet, pero Aniston está convencida de que nadie debe avergonzarse de su cuerpo, sea como sea. "Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor".