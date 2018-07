Jennifer Lopez interpreta un 'medley' de sus grandes éxitos

Jennifer Lopez ha realizado un adelanto de lo que podríamos ver en su show a partir de enero de 2016, cuando se instale en Las Vegas para interpretar noche tras noche su propio espectáculo. Este avance ha sido un popurrí de sus grandes éxitos en el programa de televisión americana 'The Ellen Show' presentado por la carismática Ellen DeGeneres.

Enseñando cuerpo más que menos enfundada en un traje a lo estilo cabaret, después de quitarse el smoking inicial que llevaba puesto, Jennifer Lopez ha interpretado sus hits más significativos, dentro de los muchos que tiene. La cantante ha bailado y entonado If You Had My Love, Love Don't Cost A Thing, Get Right, Jenny From The Block y On The Floor. En mitad de la actuación, iba regalando entradas para su show a los asistentes del programa.

Seguro que el show de Jennifer Lopez va a valer la pena de ver, ya que la cantante le está poniendo mucho empeño y muchas ganas, uniéndose a artistas como Britney Spears o Céline Dion ¡La ciudad de Las Vegas está reuniendo cada vez más estrellas del pop!