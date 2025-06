Yenesi sale en defensa de Lolita tras las críticas por lo que dijo en 'Tu cara me suena': "No es nada transfoba"

No se ha emitido todavía en televisión y el comentario que Lolita hace a Yenesi en las valoraciones de Tu cara me suenaestá dando mucho de qué hablar. La cantante, miembro de la mesa del jurado, está siendo centro de las críticas por haber apuntado a la concursante con el dedo por enfadarse y abandonar el plató para mostrar su descontento por las malas puntuaciones obtenidas de manera reiterada. Dice que tiene que dar ejemplo por su "condición".

La gala se emite el viernes 20 de junio pero ya está disponible en Atresmedia Premium y hay fans del programa que ya la han visto y han compartido la valoración de la cantante indignados.

"No tengo nada en contra de ti y nada en contra de la artista que has imitado, que me parece uno de los mejores artistas que ha dado este país después de Lola Flores", le dice Lolita sobre Isabel Pantoja. "Simplemente, lo único que me gustaría oír de ti es un perdón públicamente, no a nosotros", dice en el vídeo que está generando tanta polémica. "Nosotros ya estamos curados de espanto. Sino a tus compañeros, sino a la gente que había en plató y la gente que te ve al otro lado de este pilotito rojo. Porque tú, además, tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo a esos niños y niñas que quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo debes de volver a hacer", añade.

Yenesi defiende a Lolita

La cantante está siendo tachada de transfoba por sus palabras y, lejos de apoyar esas voces, Yenesi ha querido salir en su defensa a través de sus redes sociales. En un mensaje compartido en Instagram Stories, y del que se ha hecho eco la cuenta de X de Tu cara me suena, la concursante defiende a su compañera.

"Respecto al vídeo que se está viralizando tanto... Lolita no es para nada transfoba ni muchísimo menos, de hecho tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo. Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien, no había ningún tipo de mala intención ellas. Yo en ese momento entendí perfectamente lo que quería decir. Siempre la he admirado y seguiré haciéndolo", añade.

La respuesta de Tinet Rubira

También Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, responsable del formato, se ha pronunciado a este respecto y están llenando su cuenta de X de mensajes para contestar a quienes cuestionan a Lolita y a la productora por tenerla en el equipo.

"Puede decir lo que le venga en gana. Los contratos regulan el trabajo, no la opinión de las personas", dice Tinet a estos últimos. Y añade en otra publicación: "Cuando veáis el programa completo comprobaréis que no había ninguna mala intención en la reflexión de Lolita y que al final NO HAY ningún conflicto con YENESI".