Joaquín Cortés, ingresado tras sufrir varios síncopes y un desvanecimiento mientras jugaba con sus hijos

Joaquín Cortés ha compartido con sus seguidores que no está pasando por un buen momento. Un problema de salud bastante severo le ha obligado a cancelar sus compromisos profesionales más inmediatos, que tendrán que ser pospuestos para otra fecha.

Tal y como ha contado el afamado bailaor en su cuenta de Instagram, el desvanecimiento que sufrió mientras jugaba con sus hijos Romeo y Leone es el motivo que le lleva permanenecer ingresado hasta que los médicos obtengan el resultado de las pruebas a las que está siendo sometido.

La saturación de oxígeno de Cortés se encontraba a niveles extremadamente bajos cuando llegó al hospital.

A pesar de tener tos de pecho, cansancio y dolor de cabeza durante las últimas semanas, Cortés no paró sus ensayos ni dejó de trabajar para poder cumplir con sus compromisos profesionales.

Joaquín Cortés relata los síncopes que sufrió por su baja saturación de oxigeno

"Lo que la gente no sabe… ni siquiera mi propia compañía… Es que hace semanas que empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza…", empieza contado el bailaor en su Instagram, donde ha compartido una foto desde el hospital madrileño en el que le están explorando.

"Aún así estuve ensayando sin descanso semanas… y pude bailar en Madrid en el Teatro Real y en Barcelona en el Liceu. Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó… El otro día llegué a Madrid de la rueda de prensa de San Sebastián y al volver del aeropuerto a casa de nuevo empecé a toser pero esta vez le tuve que pedir a Mónica Moreno que me cogiera el volante porque de pronto no veía nada…Moni cogió el volante en mitad de una curva... Menos mal… Fueron momentos de angustia, pero sólo duraron segundos, minutos. Hace unos días… Estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí…Llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre", proseguía.

Los médicos se afanan ahora para encontrar el origen de estos problemas. El artista ha aprovechado para pedir disculpas al público que iba a asistir a las funciones que ha tenido que cancelar y también ha tenido palabras de agradecimiento para los médicos y sanitarios que le están atendiendo.

Desde entonces me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxígeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holder durante horas o días… Aún no lo sé. Así hasta que sepan que me está pasando… Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes… Ahora tendría que estar bailando en el Kursaal pero por desgracia no ha sido posible. Siento a todas esas pero personas que como yo tenían tanta ilusión de estar junt@s esta noche… Solo me da esperanza pensar que si he bailado así de salvaje sin apenas oxígeno en sangre y con alguna infección en los pulmones… Como bailaré cuando me recupere! Gracias a tod@s por vuestro cariño. Y confío que con el apoyo de Dios al final, todo esté bien… Sólo me duele llevar días sin ver a mis niños. Un abrazo. Todo va a salir bien", terminó.