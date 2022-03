Jordi Cruz, sobre su paso por el Club Disney: "Muchas veces lo presentaba de empalme, directo de una discoteca"

Jordi Cruz en 'yu' // yu, no te pierdas nada

Jordi Cruz acaba de lanzar su biografía titulada Mejor no te lo creas , donde repasa su trayectoria profesional y personal siempre en torno a un pilar fundamental: su padre.

Jordi Cruz, que durante años estuvo entreteniendo a miles de niños en España al frente de programas como Art Attack y Club Disney, ha publicado su autobiografía titulada Mejor no te lo creas. La frase pertenece a su padre, fallecido recientemente, y al que pretende rendirle un homenaje y mantener su recuerdo con este libro.

Cruz ha revelado en una entrevista con El Mundo que este consejo de su padre ha sido fundamental para mantener siempre los pies en el suelo, pese a alcanzar una gran popularidad con tan sólo 19 años: "No es fácil cuando vives una vida en la que por la mañana estás con las Spice Girls, por la tarde con los Backstreet Boys, al día siguiente te tiras en paracaídas y por la noche miras tu cuenta bancaria y alucinas en colores con el dinero que hay".

A pesar de convertirse en una estrella de la televisión tan joven, Cruz ha asegurado que no por ello dejó de hacer las cosas que hacían el resto de sus amigos: "Yo esa época presentaba muchas mañanas de empalme, directo de una discoteca. ¿Por qué no? Es la edad y aguantaba".

Eso sí, ha querido puntualizar que siempre ha vivido la fiesta y la noche de una forma muy sana: "Nunca he llegado borracho", ha puntualizado: "Yo he vivido la noche con mucha naturalidad, no como algo peligroso u oscuro, que se pinta tantas veces".

Por otro lado, ha recordado las diferentes historias que se contaron sobre él: "Sé que siempre ha habido rumores de si te han visto en un estado o haciendo tal y cual cosa, pero no es cierto".

Una de estas historias inventadas llegó a tal punto, que se anunció en redes sociales que el presentador había fallecido. "Eso fue terrible. Por suerte, mis familiares más cercanos no tenían redes sociales, pero más de un amigo sí y el susto fue enorme", ha empezado explicando: "Fue todo muy raruno. Al principio lees los mensajes y te lo tomas a risa, pero a los 10 minutos piensas en lo turbio que es todo y ya tiene menos gracia, porque en realidad te está escribiendo gente que piensa que has fallecido".

Y lo peor de toda esta historia, es que le empezó a seguir mucha más gente en redes sociales cuando se creyó que estaba muerto: "¿Qué tipo de persona se pone a seguir a un muerto?"