Empieza el juicio por la acusación de plagio de 'Shape of you', de Ed Sheeran

Te interesa Las covers perdidas de Ed Sheeran: sus versiones de canciones de otros artistas

¿Será posible que Shape of you no sea de Ed Sheeran? Una de las canciones más exitosas del cantante británico le está provocando un verdadero dolor de cabeza y, después de cuatro años, empieza el juicio que dictaminará si Ed Sheeran plagió o no la canción. Por su parte, el artista niega en rotundo la acusación.

Los demandantes son los compositores Sami Chokri y Ross O’Donoghue, que están plenamente convencidos de que el estribillo de su canción Oh Why fue utilizado por el compositor británico en su tema Shape of You.

Los músicos aseguran que su estribillo “Oh Why, Oh Why, Oh Why” aparece reproducido tal cual en el “Oh I..., Oh I..., Oh I...” del tema de Sheeran.

"Ed Sheeran es una urraca"

El juicio, que se prolongará durante tres semanas, ha empezado a lo grande. El abogado de la acusación ha llamado "urraca" a Ed Sheeran, y esto es solo el principio.

En el caso de que la acusación ganase el juicio, no sería la primera vez que Sheeran tendría que añadir los nombres de otros artistas a los créditos de esta canción, en el pasado ya tuvo que hacerlo con los compositores de No scrubs, de TLC.

Si finalmente el juicio falla finalmente a favor de la acusación, no solo quedará en entredicho la reputación de Ed Sheeran, sino muchísimos millones de libras.