Las covers perdidas de Ed Sheeran: sus versiones de canciones de otros artistas

Ed Sheeran no necesita hacer alarde de grandes escenografías, bailes o peinados recurrentes. El británico va sobrado de talento y su trayectoria así lo demuestra. No cabe duda de que Sheeran es uno de los cantantes, y compositores, más destacados de lo que va del siglo XXI. Incluso hay quien opina que cuando versiona a otros artistas también los supera.

Ocurrió así cuando el pelirrojo se colocó delante del micro para cantar Love Yourself, tema que cedió en 2015 a Justin Bieber, pero que, dos años más tarde, decidió interpretar el propio Ed Sheeran. Inmediatamente después de escucharlo, muchos seguidores y expertos vieron claro que esta canción debería habérsela quedado el británico.

El cantante de 30 años convierte en oro todas las canciones que interpreta, da igual si son suyas o no, y aquí os lo demostramos con esta selección de covers.

'Love Yourself', de Justin Bieber

'Baby One More Time', de Britney Spears

¿Quién no conoce una de las canciones bandera de Britney Spears? El tema, incluido originalmente en su disco debut Baby One More Time, de 1999, fue una revolución para el mercado musical. Tuvieron que pasar muchos años, hasta 2019, para que Ed Sheeran nos regala su propia versión de este clásico de Britney.

'Atlantic City', de Bruce Springsteen

La canción pertenece a Bruce Springsteen y, como su nombre indica, cuenta la historia de una pareja que escapa de Atlantic City, la conocida ciudad del juego. El tema suena de otra manera con la voz de Ed Sheeran, que no intenta acercarse al característico sonido de Springsteen, sino que le aporta su particular impronta musical.

'Be My Husband', de Nina Simone

Dicen que la letra de esta canción le pertenece a Andrew Stroud, el segundo esposo de Nina Simone, pero, sin duda, se popularizó gracias a la inigualable voz de la cantante. Ed Sheeran sorprende con su versión.

'Candle in the Wind', de Elton John

Candle in the Wind es una canción de Elton John y Bernie Taupin escrita, originalmente, en 1973. La canción es un homenaje a la gran Marilyn Monroe. En 2014, Ed Sheeran quiso rendir su particular tributo a todos ellos con su interpretación. La relación entre John y Sheeran es estupenda, como han dejado constatado en cada una de sus apariciones públicas. De hecho, durante las pasadas navidades, lanzaron juntos el villancico Merry Christmas.

'Wish You Were Here', de Pink Floyd

¿Qué vamos a decir de esta canción? Un temazo de los inmortales Pink Floyd lanzado en el álbum del mismo nombre de 1975. La letra de la canción habla sobre la nostalgia y ese sentimiento de pérdida, inspirado, en buena medida, en lo ocurrido con Syd Barrett, que dejó la banda por problemas mentales derivados del consumo de estupefacientes. El disco fue grabado en los míticos Abbey Road Studios de Londres.

'Stay with Me', de Sam Smith

La canción del británico Sam Smith también ha sido versionada por Ed Sheeran. Este tema respira Ed Sheeran por los cuatro costados, un éxito que se adapta a la perfección con el tono de voz de Ed. La canción original fue lanzada en 2014, como el tercer sencillo del álbum debut de Smith, In the Lonely Hour.