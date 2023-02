Julio José Iglesias: sus antecedentes penales, su novia "fantasma" y todos sus hermanos

Julio José Iglesias se convertirá esta noche en un concursante más de El Desafío. El artista acudirá al programa como invitado pero también se someterá a un reto particular.

Julio Iglesias Junior (49) nació en Madrid pero reside en Miami y es cantante, modelo, presentador y actor, y participó en la primera temporda de Tu Cara Me Suena, donde se hizo con el tercer puesto.

Antes de ver al artista en acción, queremos hacer un repaso por su vida, que está llena de momentos señalados y muchísimas personalidades ¡Conócelo un poco más!

Sus antecedentes penales

Hace unos 30 años de sus antecedentes penales y aún lo siguen reteniendo en los aeropuertos cuando va a viajar.

A los 18 años, Julio, su hermano Enrique y unos amigos se fueron de vacaciones pagadas por su padre Julio Iglesias a Hawaii, donde tuvo un encontronazo con la ley. La policía Hawaiana paró al cantante, que se encontraba haciendo derrapes con un Jeep en su trayecto a comprar el almuerzo. Los agentes le preguntaron si se estaba riendo de ellos y entre explicación y explicación Julio acabó detenido.

"Me pusieron las esposas y me metieron en la parte de atrás del coche. Iba muerto de frío porque estaba el aire acondicionado a tope. Siempre recordaré que iban cantando una canción de mi padre", detallaba en el programa True Story España.

"Estuve de cinco o seis horas en la cárcel. La celda era muy pequeña, de una persona, y estaba congelado porque tenía el bañador medio mojado todavía. Me moría de frío, pero lo único en lo que podía pensar era cómo se lo iba a explicar a mi padre. Solo pensaba en eso, en cómo decírselo a mi padre", explicaba.

Una vez en Miami, se lo contó todo a su padre: "Llegué a casa de mi padre y le pillé en un día alegre, estábamos dando una vuelta en un carrito de golf que tenía, se lo dije y dio un frenazo... Y me dijo 'hijo, sé que te estabas riendo del policía. ¿Cómo te pueden meter en la cárcel si no te estabas riendo de él?'. Hasta el día de hoy seguro que cree que me reí de él. Estuvo cabreado conmigo durante un año... No me miraba igual".

Finalmente tuvo que pagar unos 600 dólares de multa y unos meses después tuvo que volver a la isla junto a un abogado para acudir a un juicio y le retiraron varios puntos del carnet de conducir.

Su novia "fantasma"

Julio José Iglesias lleva casi un año con su pareja, la modelo de Brasil Vivi Di Domenico (30). La pareja acudió junta al evento organizado por una joyería llamada Ghost (fansasma en inglés) y quisieron gastar una pequeña broma a los asistentes.

El cantante se puso en el photocall y dio unas pequeñas palabras: "Me alegro de estar aquí de ser parte de la familia Ghost y os voy a descubrir ahora mismo a un fantasma muy especial para mí y espero que os guste".

En ese momento, una persona se unió a él con una sábana con purpurina y ojos y boca al puro estilo fantasma. Esto supuso muchas risas entre los periodistas y los asistentes.

"Voy a destapar al fantasma en una, dos y tres", exclamó Julio y al quitar la sábana, debajo estaba su novia. La pareja se dio un cariñoso beso y a continuación pudieron hacerse varias fotos ante la prensa.

Todos sus hermanos

Julio José Iglesias nació fruto del consagrado cantante Julio Iglesias y socialité hispanofilipina Isabel Preysler.

El matrimonio tuvo más hijos en común, pero tras su separación, contrageron nuevos matrimonios y tuvieron más hijos con sus nuevas parejas. Es por eso que la familia Iglesias-Preysler es tan grande.

Del enlace de Isabel y Julio nacieron Julio José, Chabeli y Enrique Igleias. Tras su separación, el artista contrajo matriomonio con Miranda Rijnsburger, con quien tiene cinco hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo.

Por parte de madre, Isabel Preysler se casó en dos ocasiones más y tuvo dos hijas: Tamara Falcó, con el Marqués de Griñón Carlos Falcó, y Ana Boyer con Miguel Boyer.

Eso deja a Julio José con un total de nueve hermanos.