La Justicia rechaza darle a Cher la custodia de su hijo de 47 años por "negarse a entregar información confidencial"

Cher no podrá administrar, por ahora, el patrimonio de su hijo Elijah Blue Allman (47 años).

Hace una semana, la cantante presentaba una solicitud ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, para controlar el dinero de Elijah, puesto que no confía en las decisiones financieras de este pueda tomar debido a sus problemas graves de salud mental y abuso de sustancias.

La respuesta de la jueza Jessica Uzcategui ha sido negativa, según publica Daily Mail ante el atípico procedimiento que la intérprete de Believe siguió para pedirlo. Sostiene que "no está convencida", ya que sus abogados avisaron a su hijo "en el mejor de los casos con menos de 24 horas de antelación" y se negaron a presentar toda la información confidencial necesaria.

La magistrada ha determinado que se reúnan de nuevo el 29 de enero y ha pedido a Cher y su equipo que entreguen toda la información a los abogados de Elijah.

El hijo de Cher critica que su madre actuó de mala fe

El hijo de la cantante emitió previamente un escrito, señalando que la custodia no es necesaria porque está tratándose de sus adicciones: "Como muchas personas, he luchado contra la adicción y he gastado dinero de maneras que no siempre han sido las más responsables. Sin embargo, ahora estoy bajo el cuidado del Dr. Howard Samuels y asisto a las reuniones de AA. He desestimado mi petición de disolución del matrimonio y me estoy reconciliando con mi esposa para que podamos trabajar en nuestra relación ahora que he encontrado un camino hacia la sobriedad".

"Recientemente, me he quedado con mi esposa y antes estuve en México aproximadamente dos meses. Mi madre sabía, al momento de presentar la petición, que yo estaba en México antes del 15 de diciembre de 2023", dice el comunicado.

Además, confirma que recibió por email la petición de su madre el 31 de diciembre, pero no la documentación complementaria: "Por lo tanto, no conozco las alegaciones de 'buena causa' en las que se espera que se base el tribunal para decidir sobre la solicitud de tutela temporal, a la que naturalmente me opongo".

Los argumentos que sostiene Cher para pedir la custodia

La disputa entre madre e hijo agranda la brecha que ya existía entre ambos. La artista de 77 años pretende convertirse en la única responsable y cuidadora del patrimonio de su hijo, al alegar que este es, como indica en la documentación, "sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros por sí mismo". El documento también afirma que la ex mujer de Elijah, Marieangela King, no es apta para ser su tutora porque "su tumultuosa relación ha estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental".

Los documentos afirman que Elijah tiene derecho a recibir pagos regulares de un fideicomiso creado por su difunto padre, el músico Gregg Allman, algo que a Cher le preocupa por si ese dinero se destina "a medicamentos en lugar de a necesidades básicas". La cantante también defiende que tiene el apoyo de sus hermanos para ocupar el puesto y que su madre es la mejor tutora posible para hacerlo.