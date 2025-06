Justin Bieber preocupa (aún más) con su último comunicado: "Estoy cansado de pensar en mí mismo"

Te interesa El Papa León XIV es familia de Madonna y Justin Bieber

Los fans de Justin Bieber están preocupados, y no es para menos. El cantante canadiense de 31 años lleva meses dando señales de alarma mostrando un comportamiento cada vez más impredecible.

Salidas de tono en sus apariciones públicas, mensajes extraños en redes sociales y gestos raros que podrían esconder problemas con sustancias o ciertas medicaciones son algunos de los signos que han puesto a sus seguidores en jaque, y a los que se suma un reciente y alarmante comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

Justin Bieber ha sido muy sincero sobre su situación, "La gente no para de decirme que me cure. ¿No creéis que si pudiese ya lo habría hecho?", dice en el mensaje, en el que confiesa su estado actual.

"Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira", señala el cantante que lleva toda la vida trabajando para ser la persona que le dicen que tiene que ser: "Y eso me agota y me enfada cada vez más".

“Jesús es la única persona que me impulsa a querer centrarme en los demás”, termina el cantante, que reconoce estar cansado. "Honestamente, estoy agotado de pensar en mí mismo últimamente. ¿Tú no?", añade Bieber, que una hora después de esta publicación compartió una complicada galería de fotos suyas en primer plano.

La discusión de Justin y su amigo

Justin Bieber publicó estos mensajees al día siguiente de compartir en Instagram las capturas de una tensa conversación con un antiguo amigo.

"Nunca voy a esconder mis emociones por alguien, el conflicto forma parte de una relación, si no te gusta mi ira, no te gusto", le dice el cantante. "Mi ira es una respuesta al dolor por el que he pasado. Pedirle a una persona traumatizada que no lo esté es simplemente cruel", sigue.

"Esta amistad se acabó oficialmente. Nunca aceptaré que un hombre me llame la atención ni me ataque. Me he divertido con nuestra corta amistad, no estaba bromeando cuando te dije que no te necesitaba como amigo, tengo muy buenos amigos, que me respetan", dice Justin Bieber antes de llamar cobarde a su interlocutor. "Por favor, déjame solo", concluye.