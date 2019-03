Justin Bieber usa el champú de Hailey Baldwin, pero no le gusta su crema hidratante hecha con su sangre

La modelo ha compartido con una revista algunas de las intimidades de la pareja. Baldwin asegura que su chico no usa sus cremas, pero sí comparten champú.

Parece que Hailey Baldwin y Justin Bieber se han tomado muy en serio lo del matrimonio y se han aplicado la típica frase "lo que es mío es tuyo", al menos en lo que se refiere al cuidado del cabello.

La modelo de 22 años, que luce una melena rubia muy favorecedora, ha contado a Marie Claire un par de rutinas de belleza, entre las que ha desvelado que Justin Bieber utiliza el mismo champú que ella.

"Mi marido Justin y yo compartimos el mismo champú en nuestra ducha", decía, antes de admitir que es el único producto de belleza que comparten, porque el cuidado de la piel es otro cantar.

"Sin embargo, no compartimos el cuidado de la piel", explica. "Me hidrato con una crema de la Dra. Barbara Sturm cuya fórmula está hecha con mi sangre, por lo que no creo que él quiera poner algo que se hizo de mi cuerpo sobre él mismo".

Sí, como lo lees: cremas personalizadas con la sangre de cada uno. Este tratamiento, que no tiene ninguna evidencia científica de efectividad, está cada vez más de moda en Estados Unidos.

Kim Kardashian, por ejemplo, llegó a inyectarse su propia sangre en la cara para lucir mejor rostro.