Kanye West obliga a ponerse de pie a dos discapacitados durante un concierto

Al pie de la letra se tomó sus polémicas palabras el rapero que no paró hasta darse de bruces con la realidad y no del mejor modo. El entusiasmado West quiso animar a sus seguidores insistiéndoles varias veces en que se levantaran de sus asientos.

Cuando el rapero vio una prótesis ortopédica asomando por encima de las cabezas de los espectadores, Kanye dijo: "Ok. Está bien".

Pero no quedó ahí la cosa. La insistencia se hizo tensa cuando el rapero centró su atención en otra persona de la grada que no se levantaba. Ni los abucheos, ni los gestos parecían hacerle entender al músico que la persona a la que se estaba dirigiendo no podía ponerse en pie. Entonces, detuvo la canción Good life diciendo: "Esta es la vez que más he tenido que esperar para cantar una canción. Es increible" antes de enviar a su guardaespaldas a comprobar el motivo.

No fue hasta la confirmación de éste de que se trataba de una persona en silla de ruedas cuando Kanye West dejó de insistir y reanudó el concierto.