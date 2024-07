Karol G utiliza un gigantesco vestido para despedir su gira... Y la vuelven a comparar con Rosalía

Arrancó el pasado 10 de agosto de 2023 y casi un año después, el Mañana Será Bonito Tour de Karol G ha llegado a su fin.

La cantante colombiana ha culminado la gira más importante de su carrera con cuatro shows consecutivos en Madrid, un colofón que llegaba tras su paso por Latinoamérica y su recorrido por Europa, donde ha conquistado espacios tan importantes como el O2 Arena de Londres o el Accor Arena de París.

Después de subir al escenario a un buen puñado de invitados, la protagonista del último concierto fue ella misma. Se cambió de peluca tres veces para simbolizar sus etapas más importantes, dedicó emotivas palabras de cariño a sus fans, se deshizo en lágrimas... Y por supuesto se cambió de vestuario en más de una ocasión.

El look que tanto ha dado que hablar es uno que no había sacado del armario hasta ahora. Un impoluto y gigantesco vestido blanco con brillantes, formado por una larga cola redonda y combinado con un broche en el pelo en forma de flor. Estaba radiante, no cabe duda, pero muchos usuarios no han tardado en buscar comparaciones y darse cuenta de que Rosalía ya hizo una cosa similar en su Motomami Tour.

Los internautas han comparado esta performance de Karol G con la puesta en escena de Rosalía para cantar De Plata en el Motomami Tour.

Aunque la de Barcelona iba de riguroso negro, el imponente vestido de ambas ha despertado el escepticismo de quienes se empeñan en enfrentarlas constantemente. La historia de sus supuestos plagios es densa... Y extensa.