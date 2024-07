Karol G: la historia de su enemistad con Rosalía y todas las veces que la han acusado de plagiarla

El pasado 20 de junio, Karol G lanzó su último sencillo, Si antes te hubiera conocido. Un merengue perfecto para el verano que, como explicaba la colombiana en redes sociales "representa el sabor no solo de un país, sino de nuestra comunidad latina por el mundo entero... Alegre, feliz, contagiosa. No puedo esperar a que se la bailen también".

En menos de 24 horas, la canción entró en el Top Global de Spotify. Dos semanas después se situó en el puesto 10 de ese ránking y acumulaba más de catorce millones de reproducciones en YouTube. En un mes, plataforma ya la coloca como una de las candidatas indiscutibles a convertirse en canción del verano, en nuestro país y fuera de él.

Pero el fenómeno que estamos viviendo con el nuevo tema de La Bichota no es nuevo: en el verano de 2022, el lanzamiento de Despechá de Rosalíatambién consiguió cifras de récord: entró directamente en el puesto 7 de la lista de Spotify Global y en 24 horas en el top 1 de vídeos más visto en tendencias musicales de YouTube. Además, cómo celebraba la Motomami en sus redes, este 6 de junio su canción alcanzó el billón de reproducciones.

¿Es 'Si antes te hubiera conocido' un plagio de 'Despechá'?

En cuanto el nuevo merengue de la colombiana estuvo disponible en plataformas, una nueva polémica incendió la redes por las acusaciones de plagio.

Ciertamente, la sonoridad de Si antes te hubiera conocido y Despechá es muy parecida —no obstante, las dos son merengues—, aunque la letra no tiene nada que ver: en la primera, la cantante especula por un amor que no pudo ser, y en la segunda, Rosalía cantan al resentimiento tras una ruptura.

"Se podría decir que es extraño que una estrella del tamaño de Karol G —cuatro Bernabéus, recordemos— saque una canción parecida a Despechá. Pero también Rosalía sacó una bachata con The Weeknd, después de Ateo de C. Tangana y Nathy Peluso y hoy… ¿Quién recuerda quién fue primero, si la gallina o el huevo?", recordaban en la web musical Jenesaispop.

Pero además de cuestiones musicales, Karol G parece replicar algunos recursos, como la risa y el "eh-eh-eh" de la parte final, y el vídeo de la canción también recrea un escenario veraniego, colorido y playero —el de Despecháse rodó en una playa de Mallorca—.

El debate se intensificó cuando muchos interpretaron una publicación en Instagram de la catalana como una indirecta a La Bichota. En ella aparecía haciendo una peineta mientras sonaba Despechá.

"¿Una española viene a pelear por un ritmo latino? No me joda". "A ver, eres europea, tú no inventaste nada, el merengue es LATINO!!!!". "La Motomami está despechá' porque ya se creía dueña del merengue". Estos son algunos de los comentarios con los que las fans de Karol G la defienden de las acusaciones de plagio.

Un largo historial de rivalidad

Pero esta no es la primera vez que La Bichota ha sido "sospechosa" de copiar o inspirarse demasiado en Rosalía, y no solo a nivel musical, también estético y estilístico.

En 2020, cuando Karol G lanzó junto a Ozuna y Myke Towers el remix de Karamelo muchos pusieron su atención en lo que se parecía su voz a la de Rosalía, pues los efectos del autotune eran los mismos.

Más debates generaron aspectos estilísticos como las uñas o el pelo.

Rosalía ha hecho de sus especiales, atrevidas y arriesgadas manicuras uno de sus sellos de identidad. Pues bien, la colombiana también se dejó seducir por ellas y dicen que incluso visitó el salón preferido de la catalana en un viaje a Barcelona, el Dvine Nails.

Recordemos que en la canción Aute Cuture dice "Uñas de Dvine ya me las han copiado", lo que se interpretó como una alusión directa a la colombiana.

Lo mismo ocurrió con el pelo.

Karol G lo ha llevado de todos los colores —moreno, azul, verde, rosa, rubio…—, pero el 8 de agosto estrenó nueva imagen con su melena teñida de rojo. Solo unos días antes, el 2 de agosto, la intérprete de Malamente se había subido al escenario con ese mismo color de cabello.

También fueron sometidos a juicio otros peinados, como las coletas, algunas posturas aflamencadas, especialmente las del vídeo de Tusa, e incluso la manera de escribir sus nombres, en mayúscula, y algunas de las fotos que la colombiana sube a Instagram —o los filtros— porque antes ya lo había hecho Rosalía.

Solo admiración y respeto

Y mientras la leyenda sobre esa enemistad crece, las dos artistas, las dos grandes estrellas latinas del momento, no se pronuncian, al menos de forma explícita, sobre la relación o mala relación que las une.

Sí que en 2021, Karol G habló de ello en una entrevista: "Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas. Yo tengo amistad con otras artistas femeninas de la música y con ella es algo como colegas de la industria, pero yo siento, o al menos creo yo, que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra y un respeto de lo que hacemos".

Meses más tarde, muchos medios especularon sobre una posible colaboración entre ellas, ante lo que pudo ser un acercamiento a través de las redes sociales cuando Rosalía comentó una publicación de Karol G deseándole suerte en Coachella, el 27 de marzo de 2022.

El 28 de marzo, la de Medellín le devolvió el gesto con un story en el que aparecía escuchando la canción Sakura de la catalana.

La última vez que las dos artistas coincidieron fue en la pasada gala MET, en el mes de mayo, y la Motomami, al ser preguntada por la presencia de La Bichota es esa fiesta, se refirió a ella como amiga: "Tengo demasiados amigos aquí, así que contenta de venir aquí y compartir con todos ellos. Pero sí, Karol está por aquí, Benito [Bad Bunny] está por aquí, un montón de amigos, la verdad".