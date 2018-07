THE ONE THAT GOT AWAY

Katy Perry y John Mayer han roto

Al final no ha podido ser. Katy Perry y John Mayer han roto después de 8 meses de relación. La noticia ha llegado a través de una fuente cercana a la pareja justo cuando estaban a punto de estabilizar su relación contemplando planes de boda.

europafm.com | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 22:26 horas