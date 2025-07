Así se escucharon los abucheos a Abby tras ganar a RoRo en La Velada del Año V

El combate entre las españolas Abby y RoRo ha sido uno de los más mediáticos de La Velada del Año V por la rivalidad entre las dos contrincantes, ya que sus diferentes opiniones a nivel político han estado patentes durante los meses previos al evento, así como su gran diferencia de altura.

Entre tanta expectación, y en contra de lo que decían los pronósticos, Abby ha conseguido llevarse la victoria por decisión dividida 3-2 entre el jurado.

Tras conocerse el resultado, el público no ha tardado en empezar a abuchear a la ganadora, ya que muchos espectadores consideraban que RoRo debía ganar. Ibai Llanos y sus comentadores han coincidido en que ha sido el combate más igualado: "RoRo ha llevado la iniciativa, pero Abby ha conectado muchos golpes", ha analizado el organizador de La Velada del Año.

Los reproches de Ibai Llanos y Guanyar al público

Además, Llanos ha querido criticar el comportamiento de su público mientras abucheaban a la streamer: "Pido, por favor, un aplauso a la gente. Por favor, un poco de respeto. Aplausos para Abby, por favor. Lo pido de corazón porque creo que es alguien que ha hecho un gran esfuerzo y creo que todo el mundo se merece recibir el cariño, c*ño, que sois un público de p*ta madre".

Guanyar, uno de los presentadores de La Velada del Año V, también ha querido recriminar a los asistentes su forma de actuar: "Tenemos pelos ahí abajo todos, tíos. Es una decisión de un jurado profesional. Respeto a los boxeadores, que se han estado preparando para esto, tío", ha dicho, a lo que el público ha respondido dividido entre más abucheos y aplausos.

El discurso de Abby

Cuando Abby ha comenzado su discurso de ganadora, los espectadores en La Cartuja han empezado a abuchear todavía más fuerte. "Gracias a mi familia por haberme educado con todo el amor del mundo y por ser la mejor familia que me podía haber tocado", ha dicho Abby sin mencionar los abucheos. "Gracias a mis amigos, gracias a mi comunidad. Sin vosotros, esto no sería posible. Soy una persona normal y corriente, y gracias a vosotros estoy aquí. Gracias a mi equipo".

Para terminar, la streamer se ha dirigido directamente a RoRo: "Te saco 23 centímetros, te saco peso, nos hemos lesionado... Te has subido aquí y me has plantado cara, así que yo esta noche solo veo a dos ganadoras".