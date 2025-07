Así ha sido la actuación de Aitana en La Velada del Año V con fallos técnicos y voguing

En medio de su minigira de estadiosMetamorfosis Season, Aitana se ha subido al escenario del Estadio La Cartuja para actuar en La Velada del Año V, el evento de Ibai Llanos que combina boxeo y música. Frente a las 80.000 personas que vivieron esta cita desde Sevilla, más de nueve millones de espectadores simultáneos llegaron a conectar con la retransmisión en Twitch.

Aitana fue la última artista que desveló Llanos para el cartel de La Velada del Año V, aunque en el evento ha actuado la penúltima entre Eladio Carrión y Myke Towers. Y lo ha hecho con una selección musical que la confirman como la estrella femenina más brillante del pop español actual. Junto a sus bailarines, la artista ha combinado canto y baile en 6 de febrero, Los Ángeles, miamor, Gran Vía —su colaboración con Quevedo—, Mon Amour Remix y Las Babys.

Además, Aitana no ha tenido miedo de disminuir la intensidad de su actuación en La Velada del Año V cantando Vas a quedarte. "Me hace muy feliz estar aquí esta noche con vosotros, estaba muy nerviosa. Para quien no lo sepa, yo me llamo Aitana, vengo de España y no quería irme sin cantar una balada muy importante para mí. Quizás a muchos de vosotros no os apetece nada escuchar una balada ahora, pero a mí me hacía mucha ilusión", ha dicho para presentar el tema.

Fallos técnicos en 'Vas a quedarte' y 'Las Babys'

Durante su actuación en La Velada del Año V, Aitana ha tenido que afrontar unos pequeños fallos técnicos durante dos actuaciones: las de Vas a quedarte y Las Babys. En ambos casos, el sonido se ha paralizado y ha provocado un retraso en el desarrollo de las canciones.

Los errores se vivieron algo tenso durante la emoción contenida de Vas a quedarte, pero después Aitana supo tomárselo con humor con Las Babys y soltó un par de carcajadas ante los fallos de sonido.

Vogue en 'miamor'

Lejos de los fallos, otro detalle destacado del show de Aitana en La Velada del Año V ha sido el espectáculo de vogue con el que cuatro drag queens han cerrado la actuación de miamor. Este estilo de baile se originó en los años 80 a partir de la cultura ball, por lo que está muy relacionada con el colectivo LGTB.

Este momento ha sido muy aplaudido por algunos usuarios en redes sociales: "Vogue en La Velada del AñoV. Gracias, Aitana, por acordarte de las minorías en un momento dedicado a las mayorías", ha comentado @rocachonda en X (antes Twitter).

Setlist de Aitana en La Velada del Año V