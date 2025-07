Aitana, Myke Towers, Melendi... Todas las actuaciones de La Velada del Año V

Aparte del boxeo, la música es la otra gran protagonista de La Velada del Año V, el evento anual organizado por Ibai Llanos que reúne a los rostros más importantes entre los creadores de contenido. Así, el mundo del streaming y de los artistas han unido fuerzas para convertir esta quinta edición en lo más visto en la historia de Twitch, con más de nueve millones de espectadores simultáneos.

Más allá de los combates, este año ha actuado sobre el escenario del Estadio La Cartuja de Sevilla nombres destacados del panorama musical en español, que han tomado el relevo de las actuaciones musicales de 2024 con Will Smith, Nicky Jam, Young Miko, David Bisbal, Bizarrap, Paulo Londra, Julieta Venegas y un polémico Anuel AA, que llegó tarde a su cita ante el nerviosismo de Ibai Llanos.

En la quinta edición de La Velada del Año, siete artistas igual de prestigiosos han hecho cantar y bailar al público sevillano y a los espectadores de todo el mundo. Ellos han sido la banda estadounidense Grupo Frontera, los puertorriqueños Myke Towers y De La Rose, el dúo andaluz Los del Río, el rapero estadounidense Eladio Carrión y los españoles Melendi y Aitana.

Melendi

Melendi ha sido el encargado de inaugurar La Velada del Año V, y lo ha hecho invitando por sorpresa a India Martínez para interpretar juntos Con solo una sonrisa. El inicio del espectáculo ha sido un homenaje al flamenco andaluz con tablao y cajón, mientras el resto ha sido un repaso a su carrera con las canciones Caminando por la vida, Un violinista en tu tejado, El Nano, Tocado y hundido o Lágrimas desordenadas.

Además, Melendi ha hecho sonar la introducción instrumental de Himno del Centenario Real Oviedo para celebrar el ascenso del equipo de fútbol. Y, para más inri, el artista ha sorprendido con un segundo invitado a su actuación: Saiko, quien ha interpretado Supernova.

Grupo Frontera

Tras la victoria de Peereira7 contra Rivaldios, la banda estadounidense Grupo Frontera ha salido al escenario para demostrar su interés por el regional mexicano. Desde su fundación en 2022, el trío ha ascendido rápidamente al estrellado hasta llegar a La Velada del Año V, donde ha interpretado las canciones Bebe dame, La del proceso, El amor de su vida, Me Jalo y Un X100to, su mayor éxito en colaboración con Bad Bunny.

Los del Río

Estando en Sevilla, Los del Río no podían faltar a la cita de Ibai Llanos. Tras la victoria de Alana contra Ari Geli, el mítico dúo formado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones —vecinos de Dos Hermanas— ha interpretado sus dos himnos por excelencia: Sevilla tiene un color especial y el éxito global Macarena, a los que se han sumado sus otros temas Andalucía no pares de andar y Tengo roto el corazón.

De La Rose

La joven puertorriqueña de 23 años ha tomado el testigo de la victoria de Perxitaa contra Gaspi para confirmar su estatus en la música en español desde que comenzó su carrera en 2019. Para ello, y con su voz melódica y dinámica, ha interpretado los temas Cobro, NINFO, WYA REMIX RED, AURORA, NUBES, Kyoto y Q U E V A S H A C E R H O Y ?, su colaboración con Omar Courtz.

Eladio Carrión

Eladio Carrión, que ya actuó en La Velada del Año III, ha regresado al evento de Ibai Llanos para cantar justo después de la polémica victoria de Abby contra RoRo. El rapero estadounidense ha encendido la noche de Sevilla con sus éxitos Vetements, Si la calle llama, Sin frenos, Coco Chanel, Kemba Walker —colaboración con Bad Bunny—, su sesión con Bizarrap y Mbappe, que han sonado antes de que Viruzz ganara a Tomás Mazza.

Aitana

En medio de su minigira de estadiosMetamorfosis Season, Aitana se ha subido al escenario de La Cartuja con una selección musical que la confirman como la estrella más brillante del pop español. Junto a sus bailarines, la artista ha combinado canto y baile en 6 de febrero, Los Ángeles, miamor —con espectáculo de vogue con cuatro drag queens—, Gran Vía —su colaboración con Quevedo—, Mon Amour Remix y Las Babys, con la que ha tenido unos pequeños fallos técnicos.

Además, Aitana no ha tenido miedo de disminuir la intensidad de su actuación en La Velada del Año V cantando Vas a quedarte. "Me hace muy feliz estar aquí esta noche con vosotros, estaba muy nerviosa. Para quien no lo sepa, yo me llamo Aitana, vengo de España y no quería irme sin cantar una balada muy importante para mí. Quizás a muchos de vosotros no os apetece nada escuchar una balada ahora, pero a mí me hacía mucha ilusión", ha dicho para presentar el tema.

Myke Towers

Entre los combates de Andoni versus Carlos Belcast y TheGrefg versus Westcol, donde los primeros se han impuesto a los segundos, el puertorriqueño y reguetonero Myke Towers ha puesto en pie al público de La Velada del Año V para presentar las canciones que le han convertido en uno de los artistas más escuchados en España: DEGENERE, LALA, Si se da, La playa, DIOSA, HORA CERO, SOLEAO, PLAYA DEL INGLÉS —su colaboración con Quevedo— y LA FALDA.

¿Qué preparará Ibai Llanos para superarse en La Velada del Año VI?