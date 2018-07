Katy Perry: "Todos sabemos cuánta marihuana fuma Rihanna'

Aunque son amigas desde hace años, no es la primera vez que Katy Perry critica algunos comportamientos de Rihanna. Ahora ha declarado en una entrevista que la alegría de la intérprete de Diamonds se debe al consumo de algunas sustancias: "Siempre la veo y pienso ¿cómo está siempre tan alegre? ¿siempre tan feliz? Todos sabemos toda la marihuana que fuma".

Que Katy Perry es una deslenguada lo averiguamos el día que sacó su primer single I kissed a girl; siempre se ha declarado sincera y liberal, aunque hay temas con los que no se muestra tan abierta...

La joven de 28 años lleva años siendo muy buena amiga de Rihanna, compañera de profesión y de alguna que otra juerga, aunque sus estilos de diversión han ido divergiendo con los años. Como todas amigas han tenido riñas, aunque algunas mucho más fuertes que otras.

El día que Rihanna volvió con su ex, Chris Brown, después de que éste la hubiera pegado, Katy se echó las manos a la cabeza; pensaba que estaba cometiendo un grave error, y así se lo comunicó. Esa relación se metió entre ellas y enquistó su amistad, alejándola a la una de la otra ya que Rihanna hacía oídos sordos y Katy no paraba de decirle que no aprobaba lo que hacía.

Para empeorar la situación, Katy declaró ya en julio a Elle que no pensaba salvarla ni ayudarla nunca más con sus problemas de hombres, que se las apañase sola.

Tuviese o no razón Katy Perry, con el tiempo se reconciliaron, aunque siguieron llevando un estilo de vida diferente. Rihanna incansable juerguista, declarada amante de la marihuana y bebedora insaciable contrasta con Katy, más tranquila en su vida personal, con un divorcio ya a sus espaldas, más mayor que Rihanna y amante de la meditación.

Ahora Katy ha declarado a Elle muchos de los secretos inconfesables de Rihanna: "Siempre la veo y pienso ¿cómo está siempre tan alegre? ¿siempre tan feliz? Todos sabemos toda la marihuana fuma".

"También sabe todo el mundo que no duermes, subes fotos a las 4 de la mañana a Instagram" añadía evidenciando la vida más desestructurada y sin ningún tipo de disciplina que lleva su amiga.