Kiko Rivera, tras sufrir un ictus: "La vida me ha dado una segunda oportunidad"

Kiko Rivera ingresó en el hospital debido a un Ictus la pasada madrugada del viernes. Desde entonces hemos estado atentos a la evolución y los comentarios del Dj.

Las primeras noticias que conocimos sobre el estado de salud de Kiko Rivera fueron de su mujer Irene Rosales, que era la única persona que podía entrar a visitarle: " Le tienen que seguir haciendo pruebas y viendo la evolución pero está todo bien".

Poco después, el Dj utilizaba Instagram para tranquilizar a todos sus fans: "Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%".

A pesar de que Kiko Rivera reconoció en su anterior publicación que no le dejaban utilizar el móvil, el artista ha querido volver a utilizar Instagram para agradecer a su mujer el haber permanecido a su lado: "Hoy quiero agradecer a mi mujer Irene Rosales que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más".

Además, el dj asegura que a pesar del mal momento que ha pasado, ha sacado una lección positiva: "la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla".

Algunos miembros de la familia de Kiko Rivera como Anabel Pantoja, han mostrado públicamente su ánimo al dj mediante redes sociales. Otras celebrities como Jesús Calleja o Cristóbal Soria también le han mostrado su cariño y apoyo.

Parece que el artista evoluciona favorablemente y pronto saldrá del hospital.