Kim Kardashian desata la polémica al ‘implantarse’ un collar luminoso en la piel

"Mi collar brilla como el latido de mi corazón. Se mueve al ritmo de mi corazón", comenta Kim Kardashian en uno de los vídeos que ha compartido en redes sociales, luciendo este extraño accesorio, que simula ser parte de la piel, dando un aspecto medio cibernético al cuello de la empresaria.

Son joyas temporales, una tendencia que muchos seguidores de Kim Kardashian no acaban de entender. Desde "me asusta", que comentaba un fan, a "me han entrado náuseas", o "¡es asqueroso, me encanta!". ¿Qué te parece a ti?

El proyecto A. Human está liderado por el amigo de Kim, Simon Huck, y son varios los famosos que se han sumado a esta escéntrica moda, como la modelo Chrissy Teigen, Tan France o uno de los presentadores de Queer Eye.

La propuesta de Huck se basa en una idea de futuro en el que las personas puedan diseñar su propio cuerpo, implantándose tacones en forma de caracol o luciendo cristales en el cuello: "A. Human habla sobre la libertad de explorar este mundo y vivir en este mundo de la forma en la que queramos".

Será muy moderno todo esto, pero la verdad es que un poco de grimita da...