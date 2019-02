Kim Kardashian explica que la psoriasis ya le ha empezado a afectar en la cara

Kim Kardashian es toda una gurú del maquillaje. Ha creado su propia marca, llena seminarios sobre belleza por todo Estados Unidos, sus tutoriales y rutinas son seguidas por miles de personas... Pero como todos los mortales, Kim Kar no puede controlar todo lo que le sucede a su piel.

Hace unos años, la actriz confesó que los dermatólogos le habían diagnosticado psoriasis, una enfermedad de la piel que provoca manchas rojizas, picazón y descamación. Se produce por todo el cuerpo: codos, rodillas, brazos, escote... Pero la cara siempre es la zona más visible.

Así, los paparazzis pillaban a Kim Kardashian a la salida de un local y en las imágenes se aprecia que en la piel de su cara se han comenzado a producir algunos cambios. El periódico Daily Mail compró esas fotos y las tituló: "La magnate de maquillaje Kim Kardashian sufre un día de piel malo".

Kim Kardashian quiso aclarar qué le pasaba y respondió al tuit del periódico diciendo "es psoriasis por toda mi cara", acompañado de un emoji triste.

Así, Kim Kardashian demuestra que aunque no esté en su mejor momento, no se esconde y no le da miedo explicar qué le sucede. Al fin y al cabo, ella no tiene la culpa.

El pasado mes de diciembre la celebrity aseguraba en Twitter que la psoriasis había empezado a empeorar y que iba a comenzar a tomar medicación especializada.