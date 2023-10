Lady Gaga aparece por sorpresa en el concierto de U2 en Las Vegas para cantar 'Shallow'

Unas semanas después de acudir como espectadora al show que U2 ofrece estos meses en The Sphere, el asombroso escenario de Las Vegas con la mayor pantalla LED del mundo, la cantante se ha subido al escenario para sorprender al público.

Lady Gaga apareció sin previo aviso y, vestida con una chaqueta de cuero, altísimos tacones y unas gigantescas gafas de sol, se unió al show de Bono y su banda.

Juntos cantaron el exitosísimo Shallow, tema que le dio el Oscar a Mejor Canción por la banda sonora de la película A Star is Born.

Decenas de asistentes no pudieron resistirse y sacaron sus móviles para retratar un momento tan único. En las redes sociales se han compartido varios vídeos, un semi acústico muy especial que tomó fuerza con los coros de los asistentes.

Como siempre, Gaga mostró ese brillante magnetismo que desprende en cualquier actuación.

Shallow no fue el único tema que Gaga tocó junto a U2. También interpretaron a dúo All I Want is You y Still Haven't Found.

Cuando el líder de la banda anunció su llegada al escenario, el público se vino abajo con los gritos de sorpresa y emoción. "La mujer más audaz y vivaz en cualquier lugar que ella pise. ¡Denle la bienvenida a la divina Lady Gaga!", exclamó Bono.

Parece que la madre de los little monsters está cogiéndole el gusto a lo de unirse a grandes leyendas del rock. Hace solo unos días acompañó a los mismísimos Rolling Stone en la presentación privada de su nuevo disco Hackney Diamonds. Cantaron Sweet Sounds of Heaven y dejaron al público boquiabierto.

Lady Gaga se une a The Rolling Stones en su concierto sorpresa para cantar 'Sweet Sounds of Heaven'