Lady Gaga se une a The Rolling Stones en su concierto sorpresa para cantar 'Sweet Sounds of Heaven'. | X @ladygaganownet

Un 26º álbum de estudio y después de más de 60 años de carrera no pueden aterrizar sin más. Si algo saben hacer The Rolling Stones hacer ruido a lo grande y sobre todo, cantar y tocar rock and roll. Lo que hicieron el pasado viernes 20 para presentar al mundo Hackney Diamonds fue, simplemente, una demostración más de ello. Y para ello, está claro que no podía faltar una de las colaboraciones estrella del nuevo trabajo, la infinita Lady Gaga.

Mick Jagger (80 años), Keith Richards (79) y Ronnie Wood (76) compartieron con más de 500 fans un concierto sorpresa en Nueva York de siete canciones que comenzó con clásicos como Shattered, Jumpin' Jack Flash o Tumbling Dice, según ha informado Billboard. Acto seguido, el grupo se lanzó a las canciones de su nuevo disco, como son Angry, el primer single del álbum, o Bite My Head Off.

El éxtasis llegó cuando, con el comienzo del piano -originalmente tocado por de Stevie Wonder- en Sweet Sounds of Heaven, salió al escenario una, como siempre, magnética y brillante Lady Gaga vestida con lentejuelas negras y rosas de arriba a abajo para hacer lo suyo en la canción, después de modular gritos y voces a dúo con el vocalista del grupo británico.

El público reunido en la íntima sala neoyorkina Racket estaba lleno de celebridades como Jimmy Fallon, Mary Kate Olsen, Chris Rock, Daniel Craig, Elvis Costello, Diana Krall y Questlove.

Un show sorpresa irrepetible que deja constancia de que, a pesar de que Jagger haya podido someterse a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca, el cantante de los Stones no termina. Mucho menos si a quien tiene delante para desgañitarse y cantar a pleno pulmón es Lady Gaga.

The Rolling Stones | Sweet Sounds Of Heaven (Edit) | Feat. Lady Gaga & Stevie Wonder | Lyric Video

