La canción con la que Lady Gaga ganó el Premio Oscar en 2019

Esta de 2023 es su cuarta nominación a los Premios Oscar.

La primera vez que la Academia reconoció a Lady Gaga como intérprete y compositora fue en el año 2016, cuando el tema Til It Happens to You, que formaba parte de la banda sonora de la película The Hunting Ground, fue nominada en la categoría de Mejor Canción Original. No se lo llevó. En su lugar ganó Writing’s on the Wall, de Sam Smith y Jimmy Napes.

La segunda vez que la nominaron sí lo ganó. A Star is Born (Ha Nacido una Estrella), la película protagonizada por la cantante y Bradley Cooper, le sirvió a Stefani Germanotta para obtener doble nominación: la de Mejor Actriz y Mejor Canción Original. Recogió la estatuilla por la interpretación y composición de Shallow, la canción principal de la película.

Esa misma noche, minutos antes de agradecer el premio, la había interpretado a piano junto al actor en riguroso directo en la ceremonia.

La química sobre el escenario con su compañero de reparto despertó unos rumores que más tarde ambos se encargaron de desmentir. Lo suyo no era amor real, era ficción, pero ese precisamente era su trabajo: enamorar a la audiencia como antes lo habían hecho los protagonistas de A Star is Born, Ally y Jackson.

Su discurso al recoger el galardón se convirtio en un ejemplo de superación, constancia y esfuerzo incansable.

"Todo lo que tengo que decir es que esto (ganar el Oscar) es trabajo duro. He trabajado duro durante mucho tiempo. Esto no consiste en ganar, sino en no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él. Hay que tener disciplina. No importa cuántas veces te rechacen, caigas o acabes destrozado, lo que importa es cuántas veces te levantas, eres valiente y sigues. Gracias", dijo al recoger el premio junto a los coautores de Shallow, Mark Daniel Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

Este 2023 la cantante ha recibido su cuarta nominación y con ella nace la posibilidad de que Gaga se haga con el segundo Oscar de su carrera.

La cantante figura como compositora e intérprete de Hold My Hand, el tema principal de la película Top Gun: Maverick.

Lo cierto es que la cantante no lo tenía nada fácil a la hora de crear una banda sonora para el regreso de Tom Cruise a uno de sus papeles más míticos. El referente de la original, Take My Breath Away de Berlín, había dejado el listón alto.

Lady Gaga ya tiene la nominación confirmada, lo que significa que puede que este 2023 se suba al escenario del Dolby Theathre de Los Ángeles para recoger su segundo Premio Oscar. Además, volver a verla sobre el escenario durante la ceremonia sería un acierto seguro.

Gaga compite este año con la mismísima Rihanna, que ha recibido su primera nominación por Lift Me Up, banda sonora principal de Black Panther: Wakanda Forever. También se la juegan Naatu Naatu, de Kala Bhairava, M.M. Keeravani y Rahul Sipligunj para el film RRR, Applause, de Diane Warren para Tell it Like a Woman y This is a Life, de David Byrne, Ryan Lott y Mitski para la película Todo a la vez en todas partes.

La letra en castellano de de 'Shallow', la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper

(Bradley Cooper)

Dime algo, chica.

¿Eres feliz en este mundo moderno?

¿O necesitas más?

¿Hay algo más que

Estás buscando?

Estoy cayendo

En todos los buenos momentos

Me encuentro deseando un cambio

Y en los malos momentos

Tengo miedo de mí mismo

(Lady Gaga)

Dime algo, chico

¿No estás cansado de

Intentar llenar ese vacío?

¿O necesitas más?

¿No es difícil

Hacer que siga siendo tan intenso?

Estoy cayendo

En todos los buenos momentos

Me encuentro deseando un cambio

Y en los malos momentos

Tengo miedo de mí misma

Voy hacia lo profundo

Mira cómo me zambullo

Nunca llegaré al suelo

Atravesaré la superficie

Donde no pueden hacernos daño

Estamos lejos de la superficie ahora

(Lady Gaga y Bradley Cooper)

En la superficie

En la superficie

En la superficie

Estamos lejos de la superficie ahora

Voy hacia lo profundo

Mira cómo me zambullo

Nunca llegaré al suelo

Atravesaré la superficie

Donde no pueden hacernos daño

Estamos lejos de la superficie ahora

(Lady Gaga y Bradley Cooper)

En la superficie

En la superficie

En la superficie

Estamos lejos de la superficie ahora