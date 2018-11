Lady Gaga, Kim Kardashian, Del Toro y otras celebrities, evacuadas de sus casas por los incendios en California

El incendio que afecta al condado californiano de Ventura ha obligado a desalojar las acomodadas poblaciones de Malibú y Calabasas, donde residen varias estrellas de Hollywood, y ha dejado en la calle a Lady Gaga, Kim Kardashian, Guillermo del Toro y otros famosos.

Todos ellos han colgado mensajes en las redes sociales en los que comparten su experiencia durante la evacuación, expresan su solidaridad con el resto de evacuados y muestran su temor de que el fuego arrase sus hogares y propiedades.

Lady Gaga compartió fotografías en Instagram que muestran cómo abandonaba su casa de Malibú y el director mexicano Guillermo del Toro publicó un mensaje en Twitter congratulándose de estar con vida, pero lamentando la posible pérdida de sus objetos de coleccionista.

I am thinking so deeply for everyone who is suffering today from these abominable fires & grieving the loss of their homes or loved ones. I’m sitting here with many of you wondering if my home will burst into flames. All we can do is pray together & for each other. God Bless You.