Lana del Rey publica una foto con una pistola

Una pose inocente, con un vestido blanco y un aura de pureza frente al espejo que se transforma en una estampa amenazante en cuanto se baja la mirada.

Lana del Rey sostiene un arma de fuego en una de sus últimas imágenes publicadas en Instagram, un post en el que también ha añadido el cartel del Coachella de este año, en el que es cabeza de cartel y se celebrará a medidados de abril.

"Siempre escalofriante", escribe la cantante en el título del carrusel de fotos, que ha despertado un debate sobre el uso de armas en Estados Unidos.

Hasta ahora, Lana del Rey había mostrado una postura contraria. Tanto es así, que en 2019 escribió un tema en respuesta a los tiroteos que mataron a 31 personas en Dayton y El Paso. La canción, titulada Looking For America, decía: "Aún estoy buscando mi versión de América sin armas".

"Está a punto de matar a los que le robaron el Grammy"

La imagen no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, donde algunos usuarios han preferido tomarse la estampa con humor e ironía. Han relacionado esta especie de intimidación con el desplante a la artista de Summertime Sadness en los pasados Premios Grammy, que se celebraron este domingo en Los Ángeles.

La artista, que no se separó de Taylor Swift durante toda la ceremonia, se fue de vacío en unos galardones en los que acumulaba tres nominaciones, entre ellas a Álbum del Año, la categoría reina.

El AOTY (Album of The Year) se lo llevó su amiga de Pensilvania por Midnights y lo celebraron juntas, tanto es así que Swift la subió al escenario mientras agradecía el premio para reconocer el trabajo de Lana. Sin embargo, a sus fans no les hace ninguna gracia que en más de sus 10 años de carrera haya reunido 11 candidaturas y no haya levantado ningún gramófono todavía. "Está a punto de matar a los que le robaron el Grammy", ha bromado un usuario en las redes sociales.

Lana del Rey y Taylor Swift en los Premios Grammy 2024

Hace solo una semana, la artista revelaba que su décimo álbum de estudio ya estaba listo.

Solo hace nueve meses que editó Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, pero en septiembre ya habrá nueva música fuera. Su nuevo disco se llamará Lasso y tendrá sonidos country.