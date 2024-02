Lana del Rey anuncia el título y fecha de lanzamiento de su nuevo disco

No ha pasado ni un año del lanzamiento de Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd , el noveno álbum de estudio de Lana del Rey , y ha anunciado su próximo proyecto musical.

La artista publicó su último disco el 24 de marzo de 2023, tras dos años sin hacer música, y ahora, 10 meses después, del Rey ha anunciado en un evento de Billboard previo a los premios Grammy el título y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum.

Durante su discurso en el evento, la intérprete de Summertime sadness ha revelado que su décimo disco se titulará Lasso y saldrá en septiembre, pero no ha concretado aún el día exacto de estreno del proyecto.

La cantante ha desvelado la buena nueva mientras hablaba de Jack Antonoff, conocido por trabajar mano a mano con Taylor Swift, productor y compositor que le ha acompañado en su trayectoria musical y que cuenta con ocho premios Grammy —y otras seis nominaciones—.

"Si aún no lo sabes por nuestros ganadores de premios y nuestros artistas, el negocio de la música se está volviendo country. Nos vamos al country. Está sucediendo. Es por eso que Jack me ha seguido a Muscle Shoals, Nashville, Mississippi, durante los últimos cuatro años", ha expresado.

Con estas declaraciones, Lana del rey ha terminado de confirmar que pasará del indie melancólico que le caracteriza, al género country en su próximo proyecto.