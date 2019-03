Laura Escanes confiesa la obsesión que tiene con su barriga

Es oficial. Van a ser padres. Los medios de comunicación filtraron la noticia, y la pareja del momento, Risto Mejide y Laura Escanes, tuvieron que anunciar su embarazo antes de llegar a la semana 12 del proceso.

La noticia hizo un boom tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, y la fotografía que publicó Laura Escanes, acumula más de 400.000 me gusta en Instagram.

La joven, de 22 años, siempre ha defendido su relación y se ha mostrado muy feliz junto a Risto pese a la diferencia de edad que señalan todos sus seguidores.

En este nuevo proceso, la pareja no quiere esconder su ilusión y Escanes no puede estar más emocionada de su nuevo estado, por eso, está ansiosa por ver el crecimiento de su barriga día a día. A través de sus stories de Instagram, la modelo muestra su barriga para ver si hay alguna evolución. ''Aún no se ve nada jejeje pero me miro la barriga cada día a ver si empieza a crecer. Lo que sí que noto es que cuando como se me hincha mucho más que antes'', dice la mujer de Risto.

Este será el primer hijo de Laura. Risto, por su parte, ya es padre de Julio, fruto de su relación con Ruth Jiménez, una presentadora catalana. El hijo de 9 años de Mejide se lleva de maravilla con Laura y la familia siempre comparte sus momentos más especiales con sus seguidores a través de las redes.