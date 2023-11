Laura Escanes se moja y opina sobre las parejas con mucha diferencia de edad

La diferencia de edad entre Laura Escanes y Risto Mejide ha sido durante sus siete años de relación un tema de conversación ardiente. En su momento, la influencer defendía que el amor podía con todo, aunque parece que tras divorciarse de él ha cambiado de opinión.

En una charla en su pódcast Entre el cielo y las nubes con Jessica Goicoechea, su compañera le ha preguntado sobre "la cancelación" de Leonardo DiCaprio por salir solo con mujeres menores de 26 años. Se lo ha tenido que pensar mucho "para que no la cancelen a ella" y su respuesta ha sido firme: "Me parece justa".

Jessica se ha mostrado sorprendida y Laura ha querido argumentar por qué le parece mal: "Me parece que cuando se repite un patrón constantemente, hay un punto te diría hasta rozando lo enfermizo".

¿Puede que solo sea un prototipo? Para ella no. "Pero por qué tienes ese prototipo. O sea, tú vas creciendo, sabes? A lo mejor todo debería ir acompasado, no? Yo evidentemente he estado en una relación con diferencia de edad y entiendo, y es verdad que te puede pasar que te enamores de alguien, independientemente de la edad. Pero cuando eso se repite constantemente y se convierte en un patrón es raruno. ¿No huele un poco raro aquí?".

"Lo hace porque follarse a chicas de 25 tendrá más morbo que a chicas de 40 años. Él, evidentemente, se sentirá más atraído por chicas de 25 años", ha contado la influencer.

"Esa chica, cuando pasa un tiempo y ve que Leonardo está otra vez con una novia que tiene la misma edad que ella, pensará que no ha sido especial. Yo creo que en algún momento ellas pensarán que es un poco raro, creo", ha insistido.

Tras romper con Risto, Laura ha cambiado de opinión sobre la diferencia de edad.