Laura Escanes rompe su silencio y se pronuncia tras su ruptura con Álvaro de Luna

Los días pasan desde que se confirmó el pasado 29 de octubre la ruptura entre la modelo Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna y, como siempre, la vida sigue.

La primera en pronunciarse ha sido la ahora también presentadora -acaba de estrenar La Travessa, el programa de TV3 recién estrenado con la catalana como conductora-. La exmujer del publicista Risto Mejide ha publicado en su perfil de Instagram un pequeño texto en sus stories (imágenes-estado que duran solo 24 horas en internet). Aunque no menciona explícitamente a su ya exnovio artista, Escanes habla sobre la exposición en redes de las relaciones y el amor que se profesa en internet, al hilo de un próximo capítulo de su podcast Entre el cielo y las nubes.

"En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... pero ¿y cuando no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según que cosas".

La influencer de 27 años continúa reflexionando y se muestra arrepentida: "¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué", una clara referencia a Álvaro de Luna, el cantante que ha sido su pareja durante el último año y con el que acaba de terminar la relación porque "ambos están muy centrados en sus respectivas carreras", tal y como confirmó la revista ¡Hola!, que aseguraba el pasado domingo que la prioridad de Laura es su hija Roma.

"Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo", terminaba su mensaje, para acto seguido dar las gracias y puntualizar: "Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo" y describir con cariño la relación que ha tenido con De Luna: "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo", ha concluido.

Storie en la cuenta de Instagram Laura Escanes.

La pareja rompió de mutuo acuerdo hace dos semanas, según la exclusiva del medio citado, y no era su primera crisis. En agosto, decidieron darse un tiempo, pero un mes después, en septiembre, quisieron dar una nueva oportunidad a su relación.

👉 Álvaro de Luna y Laura Escanes cantan juntos 'Todo contigo' durante un concierto