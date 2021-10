Laura Pausini no se casará si su mejor amiga lesbiana no puede hacerlo: su entrevista más incómoda se vuelve viral

Corría el año 2013 y Laura Pausini se sentaba el sofá del programa del presentador René Franco en la televisión mexicana para dar una entrevista que, diez años después, sigue coleando en las redes sociales.

La cantante no tuvo reparos a la hora de afirmar que no se casaría hasta que el matrimonio homosexual no estuviese aprobado en su país natal, Italia. Para Laura Pausini no existe razón válida para discriminar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y mientras estas no puedan darse el 'sí quiero', ella tampoco lo hará. Una promesa que mantiene a día de hoy.

Una charla incómoda pero muy aplaudida

"Yo vengo de una tierra que se llama Italia en el que los seres humanos no tienen el mismo derecho a ojos de la ley cuando hablamos de casarnos", decía la cantante antes de explicar que su compromiso con el padre de su hija no lo determina ninguna boda. Laura Pausini tiene una relación con Paolo Carta desde el año 2005 y en 2013, el mismo año de la entrevista, dieron la bienvenida a su primera hija, Paola, pero lo que no hicieron fue casarse.

"¿Por qué me dices que la ley no es igual en Italia? Tú sí te puedes casar", respondía Franco. Pero por qué dividir heterosexuales y homosexuales?", insistía la artista.

El presentador no quedó contento con la respuesta y continuó la entrevista como si se tratase de un interrogatorio, intentando poner a Pausini contra las cuerdas. "Pero Laura, no me asustes, tú eres niña y tu novio es niño. Lo cual hasta donde yo sé sí te premite contraer matrimonio en Italia", aseguró.

Así, Pausini, sin perder los nervios, espetaba: "Si mi mejor amiga quiere casarse pero no puede porque es lesbiana, yo no me voy a casar". Con esto debería haber quedado clara la postura de Pausini, pero el presentador tenía algo que añadir: "¿Tu mejor amiga es lesbiana?".

"No. Bueno, sí, tengo varias amigas lesbianas, varios amigos homosexuales, ¿qué problema hay?", responde Pausini, para terminar soltando un zasca que dejaba intuir su hartazgo ante tanta impertinencia. "Atención René, pórtate bien, eh, porque los heterosexuales italianos pegan. Especialmente a las mujeres".

Por qué esta conversación se ha viralizado de nuevo

Los fans de la cantante destacaban la habilidad de Pausini para detectar cuándo una persona está tratando de llevar la conversación hacia su terreno. "Aprendan a detectar las red flags con la velocidad de Laura Pausini", escribe un usuario, orgulloso por la firmenza de su postura a pesar de las inoportunas preguntas del presentador.

Aunque las uniones civiles en Italia se aprobaron en el año 2016, a día de hoy el matrimonio entre homosexuales no es legal en el país transalpino. De este modo, las parejas del mismo sexo que quieran tener hijos carecen de opciones para adoptar y ser padres.