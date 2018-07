Letizia, la reina 'hipster' a la que le va el indie

Estuvo entre el público que bailó con The Killers en el pasado FIB , charló con Mark Everett tras el concierto de Eels en Madrid este abril y tampoco faltó a la cita con Los Planetas en el Matadero. A Letizia Ortiz , ya reina de España, se la puede ver habitualmente en el Costello Club, en los cines Renoir o en el Teatro Alfil de Malasaña. Pese a su cargo, y a ser una de las personas más conocidas de España, no esconde sus gustos musicales y culturales, estos son los grupos favoritos de Letizia.

Letizia Ortiz en el concierto de The Killers / europafm.com

Uno de los grupos favoritos de Letizia Ortiz es The Killers, les vio en 2012 cuando tocaron en el DCode Fest en Madrid y volvió a verles un año más tarde cuando el grupo de Las Vegas cerraban el FIB en Benicassim. En ambas ocasiones la princesa, ahora ya reina; vió el concierto de incognito y mezclándose entre el público sin que nadie se diera cuenta de su presencia.

Otro de sus grupos de cabecera son Eels, el proyecto del genio torturado Mark Oliver Everett. Letizia no sólo no se perdió su concierto este abril en La Riviera madrileña sino que entro en los camerinos para conocerle, se hizo una foto con él y le dijo lo mucho que le gustaba su música y su libro.

Pero Letizia no sólo escucha música en inglés, como futura reina de todos los españoles no duda en apoyar la música indie que se hace en nuestro país. Más recientemente, a finales de 2013, acudió con un grupo de amigas al concierto de los jienenses Supersubamrina en La Riviera (donde ya es una habitual) pero ya en 2012 se la pudo en el Primavera Club en Madrid. La princesa fue al Matadero acompañada de tres discretos escoltas, sin el Rey Felipe y vestida con una chaqueta de cuero y una bufanda hasta los ojos, no quería perderse el directo de uno de sus grupos favoritos, Los Planetas.

A Letizia le gusta la buena música y siempre que puede se escapa para asistir a un concierto. Se sabe que también ha estado en los conciertos de Bon Jovi en el Circo Price de Madrid, en noviembre de 2010, y en los de Shakira, Alejandro Sanz y Amaral en el que se la pudo ver bailando al ritmo de su éxito 'Revolución'.

Tenemos una futura reina muy cultural a la que se ha podido ver en algunos templos indies de la capital como el Costello Club, los cines Renoir o el Teatro Alfil de Malasaña y que no esconde su amor por el rock and roll.