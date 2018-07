El 'life coach' de Ariana Grande dimite y confirma los rumores de diva

Después de que la prensa australiana cancelase la promoción del nuevo disco de Ariana Grande debido a las exigencias de la cantante, su fama de diva no ha hecho más que crecer. Ahora lo confirma su 'life coach' abandonando a la artista y confirmando que todos estos rumores son ciertos.

NO SOPORTA LA ARTISTA

El talento de Ariana Grande se está viendo eclipsado por los aires de grandeza de la pequeña cantante. Aunque es cierto que es difícil gestionar la fama con tan sólo 21 años, Ariana se rodea de un equipo de coaching y asistentes personales para llevarlo de la mejor manera posible, pero parece que no ha sido suficiente.

Las alarmas saltaron cuando la prensa australiana decidió cancelar el evento para promocionar My Everything debido a exigencias tales como que sólo se le podía fotografiar desde el lado derecho o dejándolos colgados en medio de una sesión porque no le gustaba su top.

Y ahora es su 'life coach' el que dimite explicando que no puede trabajar más con la artista debido a su actitud y confirmando sus exigencias y el poco caso a sus fans.

¿Conseguirá alguien enderezar la carrera de Ariana Grande?