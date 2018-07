Little monsters amantes de Lady Gaga demuestran su pasión mediante un flashmob

52.000 fans de Lady Gaga se quedaron sin concierto de la cantante porque las autoridades indonesias vetaron su concierto. Como respuesta a esta intolerancia y para demostrar que la reina del pop tiene su hueco musical en Indonesia, sus pequeños monstruitos, han grabado un flashmob donde demuestran que su pasión por la cantante mueve masas.

Decenas de fanáticos que van por las calles vistiendo cada uno de ellos con diferentes atuendos que la cantante ha usado y todos ellos bailando bajo el mismo techo de un centro comercial canciones de la cantante.

Al finalizar el video, los fans, dirigen un mensaje para Lady Gaga: Toneladas de rechazo y odio en todas partes, pero aún así siempre te respaldamos. Respetamos tu decisión pese a la cancelación del Born This Way Ball y eso no cambiará el amor que tenemos. Te amamos, Mother Monster, hasta el final. Con esto queda demostrado que los fans de la cantante son fieles y leales a Gaga.