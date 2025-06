Qué pasó con Yenesi en 'Tu cara me suena': su polémica con Lolita y el jurado

Tu cara me suena es uno de los programas más exitosos de la televisión actual, y así lo demuestran sus cuotas de audiencia por encima del 20 %. Como consecuencia, cualquier cosa que ocurre en el concurso es susceptible de recibir críticas en redes sociales, y eso es lo que ha ocurrido con toda la polémica de Yenesi con el jurado a lo largo de varias galas.

Gala 8: el enfado de Yenesi

A finales de mayo, Antena 3 emitió la octava gala de Tu cara me suena 12, donde Yenesi estalló contra el jurado al recibir solo 20 puntos por su imitación de Britney Spears. "Creo que, a nivel imitación, igual una no he imitado bien. El resto, me he dedicado a imitar, y creo que es de lo que va el programa. Esto no es La Voz, no sé... Me parece un poco...", dijo nerviosa como consecuencia de que nunca haya superado la quinta posición en ninguna gala.

"¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo de las últimas? Por lo menos, me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa todas las semanas, que menos mal que me mandáis esto porque si no...", añadió la concursante antes de abandonar el plató. "Me voy", dijo, pidiendo perdón con las manos.

Ante lo sucedido, Manel Fuentes salió en defensa del jurado: "Puedo dar fe de la dificultad que tiene ser jurado, que hace uno de los trabajos más difíciles de este programa". Chenoa agregó: "Creo que somos mayorcitos para tener autocrítica. Yo he sido concursante y me han clavado un 4, y me lo he comido". Mientras, Lolita dijo: "Dejamos los números a un parte y vamos a divertirnos".

En redes sociales, la opinión se dividió entre quienes criticaron la falta de profesionalidad de Yenesi y quienes acusaron al jurado de votar por "amiguismos" o de tener poca "autocrítica".

Gala 11: las polémicas palabras de Lolita

Antes de la emisión de la onceava gala este viernes 20 de junio, se viralizó en X (antes Twitter) un vídeo extraído de Atresplayer donde Lolita le dedica unas palabras a Yenesi sobre su comportamiento semanas antes. "No tengo nada en contra de ti y nada en contra de la artista que has imitado, que me parece uno de los mejores artistas que ha dado este país después de Lola Flores", le dice Lolita sobre Isabel Pantoja.

"Simplemente, lo único que me gustaría oír de ti es un perdón públicamente, no a nosotros —nosotros ya estamos curados de espanto—, sino a tus compañeros, a la gente que había en plató y a la gente que te ve al otro lado de este pilotito rojo", añade. "Porque tú, además, tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo a esos niños y niñas que quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Creo que ese detalle que tuviste no lo debes de volver a hacer".

Estas palabras de Lolita generaron rápidamente numerosas críticas en redes sociales, donde muchos usuarios acusaron a la cantante de discriminar a las personas trans al utilizar la palabra "condición". Activistas como Daniel Valero destacaron que las personas del colectivo LGTBIQ+ solo se representan a sí mismas y que no tienen la obligación de dar ejemplo, sino de ser auténticas.

Ante la polémica en redes sociales, Yenesi quiso salir en defensa de Lolita con un mensaje publicado en su perfil de Instagram. "Respecto al vídeo que se está viralizando tanto... Lolita no es para nada tránsfoba, ni muchísimo menos. De hecho, tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo. Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien, pero no había ningún tipo de mala intención ellas. Yo en ese momento entendí perfectamente lo que quería decir. Siempre la he admirado y seguiré haciéndolo", dijo la concursante.

También Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, se pronunció sobre lo ocurrido. "[Lolita] puede decir lo que le venga en gana. Los contratos regulan el trabajo, no la opinión de las personas. Cuando veáis el programa completo comprobaréis que no había ninguna mala intención en la reflexión de Lolita y que al final NO HAY ningún conflicto con YENESI", zanjó.