Lizzo estalla contra los comentarios de 'body shaming' hacia ella en sus redes sociales

No es la primera vez que Lizzo lanza un mensaje body positive sobre todo tipo de cuerpos en redes sociales. En esta ocasión la cantante ha estallado contra los mensajes negativos hacia su físico, y no se ha dejado nada en el tintero.

La cantante está cansada de todo el body shaming que recibe, es decir, intentar avergonzarla por su cuerpo y ha publicado un vídeo en bikini quejándose de los comentarios, dejado muy claro que ella no estará aquí para encajar en los estándares de belleza de nadie.

He visto comentarios que van desde 'Oh dios, me gustabas cuando eras delgada, ¿por qué no pierdes peso?' a 'Oh dios, ¿por qué no te haces una liposucción? Me gustaba tu cuerpo antes' a 'Oh dios, eres demasiado grande, necesitas perder peso, pero por tu salud,' a 'Oh Dios, eres demasiado pequeña, necesitas ponerte culo, tetas o algo' a 'Oh Dios, ¿por qué hace todo ese trabajo? Es demasiado trabajo'?", ha enumerado la cantante indignada.

"¿Nos damos cuenta de que los artistas no estamos aquí para encajar en vuestros estándares de belleza? Los artistas están para hacer arte. Y yo voy a hacer lo que quiera con este cuerpo", ha espetado.

También ha hecho hinchapié en que si la gente tuviese que pagar dinero para hacer cometarios nadie postearía ese tipo de comentarios, y así veríamos cuando tiempo gasta la gente en hacer comentarios de mierda.